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Darıca Final’den değerlendirme toplantısı

Darıca Final Okulları'nda 2019/2020 Eğitim - Öğretim Yılı 1.Dönem 2. genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirilerek, yapılan çalışmalar değerlendirildi
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Toplantıda, bu güne kadar yapılan çalışmalar ve ara tatil dönemi için öneriler, 2.döneme yönelik sunulan görüşleri kapsayan zümre çalışması tamamlandıktan sonra; Okul Genel Müdürü Murat Kaya başkanlığında genel değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya idareciler ve öğretmenler katılırken ele alınan konular arasında Final Genel Merkez Eğitim Koordinatörü Veysel Top’un okul ziyareti, karne İşlemleri ve dikkat edilmesi gerekenler sınavlar, etütler, denemeler, kitap okuma faaliyetleri ve sürecin değerlendirilmesi gibi başlıklar ele alındı. 

SOSYAL ETKİNLİKLER

Toplantıda erken kayıt tarihinin belirlenmesi ve işlenmesi, kültür ve diğer etkinlikler, sosyal çalışmalar ve etütler gibi temalar da vurgulanırken eğitim çıtasının yükseltilmesi adına oluşturulacak olan çalışmalar masaya yatırıldı. Önümüzdeki dönemin çalışmaları değerlendirilirken, toplantı görüş alışverişiyle sona erdi.

Bugün 16:52 TSİ - Eğitim

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