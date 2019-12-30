Darıca Final’den değerlendirme toplantısı

Toplantıda, bu güne kadar yapılan çalışmalar ve ara tatil dönemi için öneriler, 2.döneme yönelik sunulan görüşleri kapsayan zümre çalışması tamamlandıktan sonra; Okul Genel Müdürü Murat Kaya başkanlığında genel değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya idareciler ve öğretmenler katılırken ele alınan konular arasında Final Genel Merkez Eğitim Koordinatörü Veysel Top’un okul ziyareti, karne İşlemleri ve dikkat edilmesi gerekenler sınavlar, etütler, denemeler, kitap okuma faaliyetleri ve sürecin değerlendirilmesi gibi başlıklar ele alındı.
SOSYAL ETKİNLİKLER
Toplantıda erken kayıt tarihinin belirlenmesi ve işlenmesi, kültür ve diğer etkinlikler, sosyal çalışmalar ve etütler gibi temalar da vurgulanırken eğitim çıtasının yükseltilmesi adına oluşturulacak olan çalışmalar masaya yatırıldı. Önümüzdeki dönemin çalışmaları değerlendirilirken, toplantı görüş alışverişiyle sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz