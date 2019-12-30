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Gölcük Muşlulardan, 150 aileye sıcak yemek

Geçtiğimiz aylarda yeni hizmet binalarının açılışını gerçekleştiren Gölcük Muş Ziyaretliler Dayanışma Yardımlaşma Kültür Eğitim Derneği yardıma muhtaç ailelere kendi aş evinde sıcak yemek yaparak dağıtmaya başladı
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Uzun zamandan beri Gölcük Kavaklı Mahallesinde hizmet veren Gölcük Muş Ziyaretliler Dayanışma Yardımlaşma Kültür Eğitim Derneği  kuruluşundan bu güne kadar Gölcük’te birçok etkinlikler yaparak halka hizmet verdi. Dernek binalarının açılışı sırasında en büyük hayalinin bir aşevi açmak ve ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtmak olduğunu dile getiren Başkan Seyfettin Öztürk bu arzusunu yerine getirerek, dernek binasında aşevini hizmete soktu.   Gölcük’te 150 aileye yönelik sıcak yemek yaparak dernek binasında dağıtımını gerçekleştirdi. 

HER ÖĞLEN SICAK YEMEK

Hizmete giren aşevi hakkında bilgi veren  Gölcük Muş Ziyaretliler Dayanışma Yardımlaşma Kültür Eğitim Derneği Başkanı Seyfettin Öztürk; “Bizim amacımız yardıma muhtaç insanlarımıza yardım etmektir. Bu coğrafyada yaşayan mağdur veya evinde yemek yapamayan insanlarımıza evine sıcak yemek girmesi için çalışmalarımıza başladık. Uzun süredir yaptığımız bu çalışmaların sonunda dernek binamızda oluşturduğumuz aş evimizde bugün 150 kişilik sıcak yemek yaparak dağıtımını sağladık. Derneğimize gelemeyenler için yemekleri araçlarla evlerine teslim ediyoruz. Her gün öğle saat 13:00’te 3 çeşit sıcak yemek dağıtımı derneğimiz tarafından yapılacaktır” dedi.

Bugün 16:53 TSİ - Gündem

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