Kocabayramlar’da Altınten ailesine ziyaret

Baykara Makine’nin sahibi Hasan Baykara, Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar ve Şekerpınar’daki hammadde üretim tesislerinde ustabaşı olarak çalışan İlker Altınten, eşleri ile birlikte Kocabayramlar’da Altınten Ailesini ziyaret etti. Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyan Altınten Ailesi, misafirlerine ikramlarda bulundu.