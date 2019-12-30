Baykara Makine’nin sahibi Hasan Baykara, Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar ve Şekerpınar’daki hammadde üretim tesislerinde ustabaşı olarak çalışan İlker Altınten, eşleri ile birlikte Kocabayramlar’da Altınten Ailesini ziyaret etti. Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyan Altınten Ailesi, misafirlerine ikramlarda bulundu.
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Kocabayramlar’da Altınten ailesine ziyaret
Mustafa Nevzat İlaç Sanayii’nden emekli Muhammet Altınten, eşi Fahriye Altınten’e, Kandıra Çakırcaali Divanı Kocabayramlar Mahallesi’ndeki evinde, dostları tarafından ziyaret gerçekleştirildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz