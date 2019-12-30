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Kocabayramlar’da Altınten ailesine ziyaret

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii’nden emekli Muhammet Altınten,  eşi Fahriye Altınten’e, Kandıra Çakırcaali Divanı Kocabayramlar Mahallesi’ndeki evinde, dostları tarafından ziyaret gerçekleştirildi
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Baykara Makine’nin sahibi Hasan Baykara, Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar ve Şekerpınar’daki hammadde üretim tesislerinde ustabaşı olarak çalışan İlker Altınten, eşleri ile birlikte Kocabayramlar’da Altınten Ailesini ziyaret etti. Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyan Altınten Ailesi, misafirlerine ikramlarda bulundu.

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