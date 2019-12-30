Gölcük Saraylı İlkokulu’nda Yerli Malı Haftası kutlandı. Öğrencilerin büyük bir coşkuyla kutladığı Yerli Malı Haftası’nda ihracatı yapılan ürünler öğrenci ve velilere tanıtıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan stantlar yaklaşık 495 veli ve öğrenci tarafından ziyaret edildi. Gölcük Saraylı İlkokulu Müdür’ü Mehmet Hafiz Arvas, açılışta yaptığı konuşmada tarımın ülke ekonomisindeki yeri ve önemi üzerinde durarak emeği geçen herkese teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz