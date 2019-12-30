Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:58 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 16:59 TSİ

“Mehmet Ali Paşa kendi kitabını yazdı”

İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen’i ziyaret eden İzmitli Yazar Müge Uçar, 'Mehmet Ali Paşa Kendi Kitabını Yazdı'  kitabını imzalayarak hediye etti
mask

İzmitli Araştırmacı Yazar Müge Uçar, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen'i ziyaret ederek ilk kitabı olan 'Mehmet Ali Paşa Kendi Kitabını Yazdı' adlı eserini imzaladı. Toplam 4 kitabı olan yazar, bu eseriyle ilgili şu bilgileri aktardı: “Benim yapmış olduğum çalışma her ne kadar etnografa bir çalışma olsa da enternational bir gettodur. ‘Enternational Getto’ Mehmet Ali Paşa deyimi, Mehmet Ali Paşa’nın literatüre ve dünya gerçeğine bir ismi ve hediyesidir. Balkanlardan, Kafkaslardan Asya’nın ve Anadolu’nun her yerinden gelenlerin oluşturduğu ahenkli bir motif.  Her insan bir dünyadır. Mehmet Ali Paşa tek vücut insandır. Bu eser, bir kalem ve bir sayfa çok kişiyle yazılan örnek bir kitaptır”

OKUR- YAZAR BULUŞMASI

Kitapla ilgili olarak düşüncelerini aktaran İl Müdür V. Ercan Yamen, “Yazarımızın kitabı mahalle kültürü ve bu kültürde bizi bize bağlayan unsurların gün ışığına çıkması noktasında çok önemli yere sahiptir” dedi.  Sohbetin sonunda önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi düşündükleri 'Okur -Yazar Buluşması' için fikir alışverişinde bulunuldu. Ercan Yamen, “Bununla ilgili İl Halk Kütüphanemizle bir etkinlik planlıyoruz. Amacımız yerelden, ulusala, ulusaldan evrensele yazarları tanımak ve tanıtmak” ifadelerini kullandı.

Bugün 16:58 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bergüzar Korel yaşadığı heyecanı anlattı mask
Bergüzar Korel yaşadığı heyecanı anlattı
Evini satıp, fotoğrafçılığa başladı mask
Evini satıp, fotoğrafçılığa başladı
Kral Şakir, 41 Burda AVM’de minikler ile buluşuyor mask
Kral Şakir, 41 Burda AVM’de minikler ile buluşuyor
Haldun Dormen, Gebze'de sahne alacak mask
Haldun Dormen, Gebze'de sahne alacak
Mevlana ve Semazenler Sergisi açıldı mask
Mevlana ve Semazenler Sergisi açıldı
SDKM’de muhteşem yıl sonu konseri mask
SDKM’de muhteşem yıl sonu konseri
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te dehşet anları mask
İzmit'te dehşet anları
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek mask
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı mask
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor mask
İki sahili birleştiren parkta sona yaklaşılıyor
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi mask
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi
İzmit'te cami cemaatinden tepki mask
İzmit'te cami cemaatinden tepki

GALERİ

Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek mask
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı! mask
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL