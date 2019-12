İzmitli Araştırmacı Yazar Müge Uçar, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan Yamen'i ziyaret ederek ilk kitabı olan 'Mehmet Ali Paşa Kendi Kitabını Yazdı' adlı eserini imzaladı. Toplam 4 kitabı olan yazar, bu eseriyle ilgili şu bilgileri aktardı: “Benim yapmış olduğum çalışma her ne kadar etnografa bir çalışma olsa da enternational bir gettodur. ‘Enternational Getto’ Mehmet Ali Paşa deyimi, Mehmet Ali Paşa’nın literatüre ve dünya gerçeğine bir ismi ve hediyesidir. Balkanlardan, Kafkaslardan Asya’nın ve Anadolu’nun her yerinden gelenlerin oluşturduğu ahenkli bir motif. Her insan bir dünyadır. Mehmet Ali Paşa tek vücut insandır. Bu eser, bir kalem ve bir sayfa çok kişiyle yazılan örnek bir kitaptır”

OKUR- YAZAR BULUŞMASI

Kitapla ilgili olarak düşüncelerini aktaran İl Müdür V. Ercan Yamen, “Yazarımızın kitabı mahalle kültürü ve bu kültürde bizi bize bağlayan unsurların gün ışığına çıkması noktasında çok önemli yere sahiptir” dedi. Sohbetin sonunda önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi düşündükleri 'Okur -Yazar Buluşması' için fikir alışverişinde bulunuldu. Ercan Yamen, “Bununla ilgili İl Halk Kütüphanemizle bir etkinlik planlıyoruz. Amacımız yerelden, ulusala, ulusaldan evrensele yazarları tanımak ve tanıtmak” ifadelerini kullandı.