Vanlılardan basına yöresel kahvaltı

Kocaeli Vanlılar Derneği Başkanı Fırat Güler, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri dernek binasında kahvaltı organizasyonuyla basın mensuplarını ağırladı. Kahvaltıya Başkan Vekili Orhan Çelikhası, Denetleme Başkanı Enis Temel, Başkan Yardımcıları Umut Lokman Acar, Hüseyin Öztekin, Menduh Acar, Ahmet Çeliker, Mehmet Nesim Çelikhası, Timur Göğerçin, Mehmet Aksu, Bayram Türkoğlu, Halis Karaboğa, Ümit Yıldız, Zeydi Anter, Adnan Sönmez ve Hüsnü Göğerçin katıldı.

YÖRESEL VAN KAHVALTI

Basın mensuplarını Van’ın meşhur kahvaltısı ile ağırlayan Vanlılar Derneği, kahvaltıda yöresel tereyağı, bal, otlu peynir, cacık, murtağa, gıncırok, kade çöreği, arhavik, karisek, tandır ekmeği ikram edildi. Samimi bir karşılama ile basın mensuplarına güzel bir kahvaltı organizasyonu gerçekleştiren Kocaeli Vanlılar Derneği üyeleri, bu tür etkinlikleri artıracaklarını ifade etti. Basın mensupları ile kendilerine teşekkür etti.

“HEDEFİMİZ DAYANIŞMAYI ARTTIRMAK”

Kocaeli Vanlılar Derneği başkanı Fırat Güler, kahvaltı sonrası çalışmalarından bahsederek “2001 yılında kurulduk. Geçtiğimiz aylarda yeni yönetimle beraber görev başına geldik. Amacımız tüm hemşerilerimize ulaşıp dayanışmamızı ve yardımlaşmayı sağlamak. Maddi durumu kısıtla hemşerilerimize yardımlarda bulunuyoruz. Üniversitedeki öğrencilerimiz için gençlik komitesi oluşturacağız. Onlar için de çalışmalar yapacağız. Aktif olarak 75 üyemiz var. Derneğimiz üye kaydına başlamıştır. Öte yandan Kocaeli’de 26 bini Van kayıtlı, kütüğü başka illerde olan da 100 bine yakın Vanlı hemşerimiz var” dedi.