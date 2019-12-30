Semur 2 çok yakında vizyonda!

İlk filmi 2017 Ağustos ayında seyirci ile buluşan ve seyirci tarafından büyük beğeni toplayan Semur Şeytanın Kabilesi adlı korku filminin devamı olan serinin 2. filmi ‘Semur 2’ filminin çekimleri 3 farklı şehir İstanbul, Kocaeli ve Atina’da gerçekleştirildi. Zaman ve mekan uygunluğu açısından filmin büyük bir bölümü ise Kandıra’nın Teksen Köyü’nde çekildi.
28 ŞUBAT’TA VİZYONDA
Ayrıca Semur 2 farklı ülke ve 3 ulusal Büyükşehir’de çekilen ilk yerli korku filmi özelliğini taşıyor. Film 28 Şubat’ta tüm Türkiye’de ve Azerbaycan’da vizyona girecek. Filmin yönetmen koltuğunda ve aynı zamanda yapımcılığını Kocaelili Burak Çelik’in sahibi olduğu BMS Film Yapım Dağıtım International şirketi üstlendi. Filmin oyuncu kadrosu ise şu şekilde;
Yönetmen: Burak ÇELİK
Görüntü Yönetmeni: Ahmet Yaşar Gümüş
Senaryo: Burak ÇELİK,
Yapımcı: BURAK ÇELİK
Yapım Firma: BMS FİLM
Oyuncular: Ülker su Osmanoğlu, Bora altınışık, Furkan karaca, Cansel aydos, Erdi Korkmaz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz