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Semur 2 çok yakında vizyonda!

İlk filmi Semur Şeytanın Kabilesi korku filminin devamı Semur 2 28 Şubat'ta vizyonda
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İlk filmi 2017 Ağustos ayında seyirci ile buluşan ve seyirci tarafından büyük beğeni toplayan Semur Şeytanın Kabilesi adlı korku filminin devamı olan serinin 2. filmi ‘Semur 2’ filminin çekimleri 3 farklı şehir İstanbul, Kocaeli ve Atina’da gerçekleştirildi. Zaman ve mekan uygunluğu açısından filmin büyük bir bölümü ise Kandıra’nın Teksen Köyü’nde çekildi.

28 ŞUBAT’TA VİZYONDA

Ayrıca Semur 2 farklı ülke ve 3 ulusal Büyükşehir’de çekilen ilk yerli korku filmi özelliğini taşıyor. Film 28 Şubat’ta tüm Türkiye’de ve Azerbaycan’da vizyona girecek. Filmin yönetmen koltuğunda ve aynı zamanda yapımcılığını Kocaelili Burak Çelik’in sahibi olduğu BMS Film Yapım Dağıtım International şirketi üstlendi. Filmin oyuncu kadrosu ise şu şekilde;

Yönetmen: Burak ÇELİK

Görüntü Yönetmeni: Ahmet Yaşar Gümüş

Senaryo: Burak ÇELİK,

Yapımcı: BURAK ÇELİK

Yapım Firma:  BMS FİLM

Oyuncular: Ülker su Osmanoğlu, Bora altınışık, Furkan karaca, Cansel aydos, Erdi Korkmaz

Bugün 17:00 TSİ - Kültür-Sanat

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