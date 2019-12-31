Edinilen bilgiye göre Gebze'de etkili olan şiddetli rüzgar sonucu Hacı Halil Mahallesi üzerinde bir ağaç yola devrildi. Şans eseri boş yola devrilen ağaç belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.
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Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi
Gebze'de akşam saatlerinde etkili olan aşırı rüzgar ağaçların devrilmesine neden oldu.
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Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz