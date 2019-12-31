Alkol ve sigarada flaş karar!

Alkol ve tütün ürünlerine ÖTV kanununun 12. maddesi gereği ÜFE oranındaki otomatik vergi zammı, 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacak.
Ocak-Haziran döneminde artış yaşanmayacak
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararında, ÖTV kanununun 12. maddesinin 3. fıkrası hükmünün, ÖTV (III) sayılı listenin; içecekler, alkol ve tütün ürünlerinden alınacak maktu ÖTV tutar ve oranlarını belirleyen (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağı kaydedildi.
ÖTV kanununun 12. maddesinin 3. fıkrasında; “(III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir” hükmü yer alıyor.
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Yorumlar
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Erhan K. - Milletin canınımı alacaklar. Altınla yarışmaya az kaldı. Ne yüzle zam yapacaklarki
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