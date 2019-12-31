2019 Yılı 2. Ekonomi Toplantısı gerçekleştirildi

Kocaeli Valiliği 2019 yılı 2. Ekonomi Toplantısı Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Valilik binası Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürüİlhan Aydın, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, SGK İl Müdürü Nurettin Nacar, OSB yönetim kurulu başkanları ile daire ve kurum müdürleri katıldı.

“73 MİLYAR DOLAR VERGİ ÖDEDİK”

İş dünyasıyla bu yılki ikinci toplantıyı gerçekleştiren Vali Hüseyin Aksoy; “Kocaeli Türkiye’nin ekonomisine büyük katkı sunan illerdendir. Bir önceki yılda toplanan vergi gelirlerine baktığımızda Türkiye’de tahsilat itibariyle 3. sıradayız. Gayri Safi Milli Hasılada 1. sıradayız. İlimiz, ekonomiye 73 Milyar dolarlık vergi katkısı sunmaktadır. 73 Milyon elleçlenen yük ile liman faaliyetlerinde ilk sıradayız. OSB, sanayi sitelerimizde yaratılan istihdam boyutuyla önemli bir potansiyel gösteren ve çalışmalara katkı sunan faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kocaeli gümrüklerinden yapılan yüzde 18.8’ini oluşturuyor. Böylesine önemli bir kentte iş dünyamızla bir araya gelmek onların bize aktaracağı konu varsa kendilerini dinleyeceğiz. Devletin sunduğu birtakım teşviklerle ilgili sunumları olacak” dedi.

YAZICI: 127 AR-GE 18 TASARIM MERKEZİMİZ VAR

Vali Aksoy’un ardından konuşan Kocaeli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ahmet Yazıcı; “Nüfus yoğunluğunda Türkiye’nin ikinci iliyiz. Türkiye’nin lokomotifi konumundayız. 28 Milyar Dolarlık ihracat yapıyoruz gümrüklerimizden. İş yapmak ve yaşamak için en iyi kentler arasında 5. Sıradayız. Yazılım, bilişim, otomotiv ve kompozit sanayi son zamanlarda öne çıktı. AR-GE merkezi açısından Türkiye sıralamasında 3. Sıradayız. 127 AR-GE 18 tasarım merkezimiz var. Bin 50 marka tescilimiz var. Sanayiye dayalı enerji sıralamasında birinci sıradayız. 4 teknoloji geliştirme bölgemiz var. Kocaeli aldığı teşviklerden en az yararlanan il konumunda” dedi.

“BÖLGESEL TEŞVİK KAZANDIRILIYOR”

Sözlerinin devamında Yazıcı; “1 Milyon TL’lik yatırım yapıyorsak teşvik belgesi alabiliyoruz Teşvik belgesi alacağımız makine ve teçhizatlarından KDV yükünden kurtulmamızı sağlıyor. Ayrıca kurumlar vergisi indirimi SGK işveren prim muafiyeti de doğuyor. 2019 yılında 158 belge ve 3.5 Milyar TL’lik yatırım, son 5 yılda ise 817 belge, 28 Milyar TL’lik yatırım yapmışız” diye konuştu. Yazıcı’nın ardından konuşan İŞKUR Kocaeli Şube Müdürlüğü’nden İlhami Çelik; “İlave istihdam teşvikinde ilgili şartları taşıyan sigortalılar SGK’nın internet sitesinden başvuru yapabilir. Asgari ücret desteği kapsamında 500 ve üzerinde sigortalı çalıştıranlar için kişi başına 100 TL, 500’den az çalışanı olanlara ise 500 TL ödeme yapılmaktadır. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların teşviki için özel işletme şartı aranıyor” dedi.

ÇELİK: İŞBAŞI EĞİTİMLERİMİZ SÜRÜYOR

İşbaşı eğitimlerinden de bahseden Çelik; “İş başı eğitim programların sonunda katılımcıların 1 ay sonra istihdam edilmeleri beklenmektedir. Haftada 6 günü geçmemek kaydıyla toplam 45 saat uygulanmaktadır. İmalat ve bilişim sektörlerinde çalışma süresi aylık 6 ayı geçemiyor. Basın sektöründe 9 ayı geçemiyor. Katılımcılara yapılan ödemeler günlük 77.7 TL. Asgari ücret oranına tekabül etmektedir. Günlük 85 TL’ verdiğimiz ve geleceğin meslekleri arasındakiler ise animasyon programcısı, güvenlik uzmanı, mobil yazılım geliştirmeci ve veri tabanı analisti” dedi. İşletmelerimizin fabrikalarda istedikleri eğitimcilerin eğitim alması tasarlanmıştır. Teorik ve pratik eğitimi bir arada veriyoruz. 160 güne kadar çıkabiliyor programlar” ifadelerini kullandı.

TAN: PRİM DESTEĞİ SAĞLIYORUZ

SGK Kocaeli adına sunum yapan Sosyal Güvenlik Denetmeni Recep Tan; “2019 asgari ücret desteğimiz bu yıl için 12. ay dahil olmak üzere 101 TL ve 150 TL olarak uygulanmaktaydı. Bu yıl itibariyle bu takam tamamlanacak. Önümüzdeki yıl günlük 75 TL olacak. Yatırım teşviki bölgemizde 2 yıl olarak uygulanmaktadır. Stratejik yatırımlarda teşvikin süresi 7 yıla kadar uzamaktadır. Yatırım teşvik başvurusu yaptığımızda bakanlık bu belgeyi kurum başkanlığına gönderiyor. Ardından teşvikten yararlanılabiliyor. Engelli sigorta ve istihdamında aynı yıl içerisinde 50 ve üzerinde çalışanı olan iş yerleri, kontenjanın üzerinde engelli istihdam ediyorsa bir iş yeri asgari ücret üzerinden prim desteğinin tamamımı kurumumuzca sağlanmaktadır. Sosyal hizmetlerden yararlananlar da aynı şekilde kurum tarafından sağlanıyor” dedi.

“İŞSİZLİK SİGORTASINA DESTEK”

Sözlerini sürdüren Tan; “İkili anlaşmamızın olup olmadığı Almanya’ya giden işçilerin GSS priminin 5 puanlık kısmı kurum tarafından karşılanmakta. AR-GE çalışmalarına da sigorta prim desteği sağlanmaktadır. İş kazası meydana gelmeyen ve 10 kişiden fazla çalışanı olan çok tehlikeli iş yerlerinde 3 yıl süreyle işsizlik sigortasının yüzde 1’lik kısmı kurum tarafından karşılanmakta” dedi. KOSGEB adına konuşan İl Müdürü İbrahim Ustaömer; “Girişimcilik destek programı kapsamında ülkemizin girişimcilik kapsamında gelişmesi için çalışıyoruz. 4 alt bileşeni var bunların ilk aşaması girişimcilik eğitimi. Eğitimi tamamlayan performans kriterine baktığımızda 1. ve 2. yılın sonunda kadar 20 Bin TL’ye kadar destek veriyoruz” diye konuştu.

USTAÖMER: KOBİLERE DESTEK SUNUYORUZ

Ustaömer sözlerinin devamında; “AR-GE programı kapsamın KOBİ’lerimizin özgüm fikirlerini daha kapsamlı hale getirmek için çalışıyoruz. 750 Bin TL’ye kadar işletmelerimiz destekliyoruz. Başlangıç desteğimizi ise yüzde yüz. Bu programa özellikle önem veriyoruz. KOBİ gelişim destek programı KOBİ’lerin rekabet gülerini artırmak içindir. Böylece KOBİ’lerimizin genel işletmecilik faaliyetlerini destekliyoruz. İşletmeci kuruluş modelinde teknoloji seviyelerine göre 5 Milyona kadar destek sağlayabiliyoruz. Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programında üniversitelerimiz başvuru yapabiliyor. 50 Bin’den 500 Bin TL’yekadar destek veriyoruz. Gelişen işletmeler pazarı programı kapsamında ise KOBİ’lerimizin işletmeler pazarında işlem görerek yaptıkları giderleri ve faaliyetleri destekliyoruz. Merkezi kayıt kursu masraflarını 10 Bin TL ile destekliyoruz.” dedi.

ZEYTİNOĞLU: METRO HATTI İZMİT’E DE GELMELİ

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise; “Cumhurbaşkanımızdan bazı taleplerde bulundum. İlimizde üretim yapan ancak vergilerini başka illerde ödeyen firmaların kanun değişikliği ile ürettikleri yerlerde ödeyebilmeleri için değişiklik istedik. Cengiz Topel Havaalanı’nda sadece bir ile uçuş yapılıyor. Bir de engelliler üretim merkezimiz var. Onunla ilgili de bir talep de bulunduk. Yeni demiryolu hatları isteklerimiz ağırlıklı olarak yük taşımacılığıdır. Köseköy’e kadar olan kısma kadar 4. demiryolu hattının yapılmasını istiyoruz. Ödenek olmadığı için yavaşladığını biliyoruz. Tekrar ele alınmasını istiyoruz. Gemlik yatırımdan sonra demiryolu hattının daha da önemli hale geldiğini düşünüyoruz. Metro hattının zamanla İzmit’e gelmesini arzuluyoruz. Körfez’den Köseköy’e kadar 37 kilometrelik hattın bakanlık tarafından yapılmasını istiyoruz. Sabiha Gökçen’den Gebze’ye bağlantıların önemli olduğuna inanıyoruz. Deniz taşımacılığının daha aktif hale getirilmesini istiyoruz” dedi.

ÇİLER: VERGİ DAİRESİ DEPREM RİSKİ TAŞIYOR

Zeytinoğlu’nun ardından konuşan Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler; “Geze üretim merkezlerinin çoğu Gebze’de ancak merkezi İstanbul’da olduğu için çile çekiyoruz. Vergi daireleri İstanbul’da olduğu için vergiler İstanbul’a kayıyor. Büyükşehir statüsünde olan 30 ilde UKOM’ sıkıntısı var. UKOME’nin benze tanımının yeniden yapılması lazım. Gebze çok şanslı bir yer. Denizimiz var ama denizden ulaşım sağlayamıyoruz. Burada yaşayan herkesi alkışlamamız lazım. 3 vergi dairesi var Gebze’de. Vergi dairesinde çalışanların bulunduğu yer yüzde yüz riskli bir bina. Son depremde de bunu gördük. Çok geciktik yarın bir sallantı olsa kayıp büyük olur.” dedi.