Goodyear’da görüşmeler başlıyor!

Pirelli, Brisa, Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında 6 bin işçi ile ilgili, Lastik İş Sendikası toplu iş sözleşmesi taslağı hazırlanmış ve Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı bu taslağı geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Yıllardır 3 büyük lastik fabrikasının içinde bulunduğu Lastik Sektörü Grubu, Lastik- İş Sendikası ile görüşmelerini sürdürüyordu. Good Year Lastik Sektörü Grubundan çıkarak Lastik-İş Sendikası ile doğrudan masaya oturma kararı aldığını açıklamıştı. Good Year’da görüşmeler 3 Ocak’ta başlıyor. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii Sendikası (Lastik-İş) arasında, İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan işçilerin ücret ve sosyal haklarını kapsayan ve birebir şekilde gerçekleşecek olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 3 Ocak 2020 tarihi itibarıyla başlanacağı belirtildi.