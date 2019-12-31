Pirelli, Brisa, Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında 6 bin işçi ile ilgili, Lastik İş Sendikası toplu iş sözleşmesi taslağı hazırlanmış ve Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı bu taslağı geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Yıllardır 3 büyük lastik fabrikasının içinde bulunduğu Lastik Sektörü Grubu, Lastik- İş Sendikası ile görüşmelerini sürdürüyordu. Good Year Lastik Sektörü Grubundan çıkarak Lastik-İş Sendikası ile doğrudan masaya oturma kararı aldığını açıklamıştı. Good Year’da görüşmeler 3 Ocak’ta başlıyor. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii Sendikası (Lastik-İş) arasında, İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan işçilerin ücret ve sosyal haklarını kapsayan ve birebir şekilde gerçekleşecek olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 3 Ocak 2020 tarihi itibarıyla başlanacağı belirtildi.
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Goodyear’da görüşmeler başlıyor!
Goodyear geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamayla toplu iş sözleşmesi görüşmelerini ayrı yürüteceğini duyurmuştu. Good Year’ın toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlayacağı tarih de netleşti. Görüşmeler 3 Ocak’ta başlıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz