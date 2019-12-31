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İzmit Belediyesi'nde işten çıkartmalar başladı

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz dönem sözleşmeli memur yapılan personelin sözleşmelerini yenilememe kararı aldı. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, 31 Aralık tarihi itibariyle sözleşmesi biten personeli bir bölümünü işten çıkarttı.

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İzmit Belediyesi 2019’un son gününde sözleşmesi biten 29 memurun bir kısmını dün işten çıkarttı. Bugün ise kalan diğer bölümünü insan kaynakları güdülüğüne çağıracak işlem yapacağı öğrenildi. Belediyeden gelen bilgiye göre sözleşmeleri sona eren bazı personel BEKAŞ’a yönlendiriliyor. Bazı personeller ise direk işten çıkartılıyor. BEKAŞ’A yönlendirilenler tüm sosyal haklarından feragat ederek maaşı düşürülerek çalıştırılmaya devam edecek. Gün içerisinde 29 memurun tamamıyla ilgili işlem yapılacak.

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