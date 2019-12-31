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Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu

Yeniden değerleme oranında artan araç muayene ücretleri yarından itibaren 174,64 lira ile 462,56 lira arasında değişecek.
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Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, muayene ücretleri 174,64 lira ile 462,56 lira arasında olacak.

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2020 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için belirlenen yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.      

Buna göre, yıl başından itibaren KDV dahil muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 377,60 liradan 462,56 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 279,66 liradan 342,2 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 142,78 liradan 174,64 liraya yükseldi.

Araç grubuna göre 2020'de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle (Türk lirası): 

Araç Grubu                                                                         Eski ücret               Yeni ücret (KDV dahil)

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler                                                           377,60                                  62,56

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı                                                  279,66                                 342,2

taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork   

Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet                      142,78                                 174,64

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Yorumlar

(1)
01

Hanut - %22.5 zam ?

Bence bundan sonra otomatiğe bağlansın !

Maaşlar her yıl % 8 enflasyon oranında düşsün. Ama hiç bir şeyin fiyatı değişmesin.

Bir de öyle deneyelim.

Bence daha iyi olur !

Ne dersiniz ???

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Aralık 11:07

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