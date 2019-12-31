Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşan yılbaşı öncesinde bir operasyon daha yapıldı. İzmit'te yurt dışından kaçak olarak temin edilen alkollü içkilerin satışını yaptığı tespit edilen şahsa ait araçta yapılan aramalar neticesinde 38 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.