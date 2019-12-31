Kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşan yılbaşı öncesinde bir operasyon daha yapıldı. İzmit'te yurt dışından kaçak olarak temin edilen alkollü içkilerin satışını yaptığı tespit edilen şahsa ait araçta yapılan aramalar neticesinde 38 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.
Bugün 10:25 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 10:27 TSİ
Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
İzmit'te kaçak içki satan şahıslara yönelik operasyon yapıldı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Polat Lazoğlu - Vergiler , fiyat artışları ve alkollü mekanların bitirilme noktasına getirildikten sonra , Herkes kendi içkisini yapıyor artık. Veyahutta mecbur kalıp satıcıya da , alıcıya da kaçak içkiye mecbur bırakılıyor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.