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Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

İzmit'te kaçak içki satan şahıslara yönelik operasyon yapıldı
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Kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşan yılbaşı öncesinde bir operasyon daha yapıldı. İzmit'te yurt dışından kaçak olarak temin edilen alkollü içkilerin satışını yaptığı tespit edilen şahsa ait araçta yapılan aramalar neticesinde 38 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.

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Yorumlar

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Polat Lazoğlu - Vergiler , fiyat artışları ve alkollü mekanların bitirilme noktasına getirildikten sonra , Herkes kendi içkisini yapıyor artık. Veyahutta mecbur kalıp satıcıya da , alıcıya da kaçak içkiye mecbur bırakılıyor.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Aralık 10:35

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