Bugün 10:28 TSİ - Eğitim

ODTÜ KYÖV Okulları'nda 'Annem babam da ortaokullu oluyor' etkinliği

Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımı ile öğrencilere zengin ve çeşitlendirilmiş eğitim programları sunan ODTÜ KYÖV Okulları 4.-7. sınıf velileri ile 28 Aralık 2019 tarihinde bir araya geldi.