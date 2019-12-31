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ODTÜ KYÖV Okulları'nda 'Annem babam da ortaokullu oluyor' etkinliği

Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımı ile öğrencilere zengin ve çeşitlendirilmiş eğitim programları sunan ODTÜ KYÖV Okulları 4.-7. sınıf velileri ile 28 Aralık 2019 tarihinde bir araya geldi.
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Öğrencilerini öz benliği, iletişim, yaratıcılık, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş, dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedefleyen ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının eğitim anlayışını velileriyle paylaşan ODTÜ KYÖV Okulları müdürü Güler Telli aynı zamanda ortaokuldaki eğitim öğretim süreci ile ilgili detaylı bilgilendirmede bulundu. Ardından veliler ODTÜ GV Okullarında uygulanan program çerçevesinde çocuklarının oturdukları sıralarda öğrenci gözüyle katıldıkları atölye çalışmalarında ortaokuldaki ders işleyişleri hakkında bilgi sahibi oldular. 

Veliler ODTÜ KYÖV Okullarında sunulan eğitim programına bütünsel bakış imkânı buldukları etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

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ODTÜ KYÖV Okulları'nda 'Annem babam da ortaokullu oluyor' etkinliği mask
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