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Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre, Marmara bölgesi sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların iç bölgelerde kar şeklinde kendisini göstermesi bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara Bölgesi'nde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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