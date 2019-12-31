Firmaların, müşterilerine sunduğu sadakat kartlarındaki para puanların bir kısmı 31 Aralık’ta geçerliliğini yitirecek. Bu durum uçuşlardan kazanılan miller için de geçerli...

Akaryakıt, giyim, market ve havayolu firmaları müşterilerine puan kazandırıyor. Alışverişlerde kazanılan para puanların bir kısmı her yıl sonu sıfırlanırken bir kısmı da geçerliliğini yitiriyor. Uçuş millerinin bir kısmı da aynı akıbete uğruyor.

Pek çok tüketici, puanların yıl sonunda silineceğini bilmediği için mağdur olabiliyor. Müşterilerini mağdur etmek istemeyen firmalar, tüketicilere bilgilendirme mesajı ya da e-posta gönderiyor. Böylece tüketiciler ne kadar para puanlarının olduğu ve bunların ne kadarının silinebileceğini öğreniyor.

31 Aralık’a dikkat

31 Aralık’ta kullanılmayan para puanlar ya sıfırlanıyor ya da bir kısmı geçerliliğini yitiriyor. Bu uygulama her şirkete göre değişiyor. Kullanılmayan puanlar kartı veren firmaya kalıyor. Kartlarda toplanan mil puan ve para puanların bir sonraki yıla aktarılmadığı için kullanılması tavsiye ediliyor.

Tüketiciler, kartlarda biriken para puanlarla üzerine bir miktar ekleyip alışveriş yapabilir. Örneğin, uçuş kartlarında biriken mil puanları seyahatiniz için kullanabilirsiniz. Böylece milleriniz silinmemiş ve seyahatinizi daha ucuza getirmiş olursunuz. Bu puanları kullanmadan önce yetkili firmayı arayarak bilgi alabilir ya da konuyla ilgili bilgilendirme yapılıp yapılmadığına dair e-postalarınızı kontrol edebilirsiniz.

Çağrı merkezini arayabilirsiniz

Yarın yılın son günü. Vatandaş özellikle yaptığı harcamalar sonucu banka ve kredi kartlarında biriken puanların 2020’ye devredilip devredilmeyeceğini merak ediyor. Bankacılık sektörü yetkilileri, vatandaşın mevcutta sahip olduğu puanların yıl sonunda silinmeyeceğini, gelecek yıl da kullanılabileceğini belirtiyor.

Yetkililer, bankalar tarafından düzenlenmiş özel kampanyalar kapsamında kazanılan puanların kullanımında ise tarih sınırlaması olabileceğine dikkat çekiyor.

Uygulamaların bankadan bankaya değişiklik gösterebileceğine işaret eden yetkililer, kart sahiplerine, puanları konusunda bankalarını arayarak bilgi almalarını tavsiye ediyor.