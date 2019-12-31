Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:55 TSİ- Gündem G: Bugün 10:58 TSİ

Kredi kartı olanlar dikkat!

Sadakat kartındaki para puanları ve uçuş millerini kullanmak isteyen tüketiciler için son tarih 31 Aralık. Bunların silinmemesi için yıl sonundan önce kullanılması gerekiyor.
mask

Firmaların, müşterilerine sunduğu sadakat kartlarındaki para puanların bir kısmı 31 Aralık’ta geçerliliğini yitirecek. Bu durum uçuşlardan kazanılan miller için de geçerli...

Akaryakıt, giyim, market ve havayolu firmaları müşterilerine puan kazandırıyor. Alışverişlerde kazanılan para puanların bir kısmı her yıl sonu sıfırlanırken bir kısmı da geçerliliğini yitiriyor. Uçuş millerinin bir kısmı da aynı akıbete uğruyor.

Pek çok tüketici, puanların yıl sonunda silineceğini bilmediği için mağdur olabiliyor. Müşterilerini mağdur etmek istemeyen firmalar, tüketicilere bilgilendirme mesajı ya da e-posta gönderiyor. Böylece tüketiciler ne kadar para puanlarının olduğu ve bunların ne kadarının silinebileceğini öğreniyor.

31 Aralık’a dikkat

31 Aralık’ta kullanılmayan para puanlar ya sıfırlanıyor ya da bir kısmı geçerliliğini yitiriyor. Bu uygulama her şirkete göre değişiyor. Kullanılmayan puanlar kartı veren firmaya kalıyor. Kartlarda toplanan mil puan ve para puanların bir sonraki yıla aktarılmadığı için kullanılması tavsiye ediliyor.

Tüketiciler, kartlarda biriken para puanlarla üzerine bir miktar ekleyip alışveriş yapabilir. Örneğin, uçuş kartlarında biriken mil puanları seyahatiniz için kullanabilirsiniz. Böylece milleriniz silinmemiş ve seyahatinizi daha ucuza getirmiş olursunuz. Bu puanları kullanmadan önce yetkili firmayı arayarak bilgi alabilir ya da konuyla ilgili bilgilendirme yapılıp yapılmadığına dair e-postalarınızı kontrol edebilirsiniz.

Çağrı merkezini arayabilirsiniz

Yarın yılın son günü. Vatandaş özellikle yaptığı harcamalar sonucu banka ve kredi kartlarında biriken puanların 2020’ye devredilip devredilmeyeceğini merak ediyor. Bankacılık sektörü yetkilileri, vatandaşın mevcutta sahip olduğu puanların yıl sonunda silinmeyeceğini, gelecek yıl da kullanılabileceğini belirtiyor.

Yetkililer, bankalar tarafından düzenlenmiş özel kampanyalar kapsamında kazanılan puanların kullanımında ise tarih sınırlaması olabileceğine dikkat çekiyor.

Uygulamaların bankadan bankaya değişiklik gösterebileceğine işaret eden yetkililer, kart sahiplerine, puanları konusunda bankalarını arayarak bilgi almalarını tavsiye ediyor.

Bugün 10:55 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi mask
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi
Kartepe yeni yıla hazır! mask
Kartepe yeni yıla hazır!
Büyük ikramiye o saatte belli olacak! mask
Büyük ikramiye o saatte belli olacak!
130 bin işçi eyleme başlıyor mask
130 bin işçi eyleme başlıyor
Mahallenin maskotu köpek 8 gündür kayıp! mask
Mahallenin maskotu köpek 8 gündür kayıp!
Akçaray’da bu gece yılbaşı mesaisi mask
Akçaray’da bu gece yılbaşı mesaisi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te dehşet anları mask
İzmit'te dehşet anları
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek mask
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı mask
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi mask
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi
İşte dünyada kadın nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler mask
İşte dünyada kadın nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler
Yağışlarla birlikte bu hale geldi! mask
Yağışlarla birlikte bu hale geldi!

GALERİ

Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek mask
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL