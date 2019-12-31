Tuğkan'ın yeni şarkısı 'Civciv' yayında!

Emrah Tarım yönetmenliğinde çekilen “Civciv” klibinin çekim çalışmaları Masterpiece Maslak’ta tamamlandı. Genç izleyici kitlesine hitap eden klip çalışmasındaTuğkan’a güzel oyuncu Sinem Çetin eşlik etti. “Civciv” hazırlıkları hızla devam eden ve parçalarının akustik versiyonları olarak yayınlanacak bir dizi single’ı içeren projenin, üçüncü çalışması olarak dinleyici ile buluştu. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkıda, Tuğkan’a akustik gitarda Furkan Karadeniz eşlik etti. Kaydı Erekli/Tunç stüdyolarında yapılan şarkının Mix ve Mastering’i Mert Kasap tarafından yapıldı.

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