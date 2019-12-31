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Tuğkan'ın yeni şarkısı 'Civciv' yayında!

Tuğkan’ın yeni single’ı “Civciv”, YouTube’da yayınlanacak “Official Videosu” ile birlikte 27 Aralık Cuma günü, Kahuna Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına girdi.
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Emrah Tarım yönetmenliğinde çekilen “Civciv” klibinin çekim çalışmaları Masterpiece Maslak’ta tamamlandı. Genç izleyici kitlesine hitap eden klip  çalışmasındaTuğkan’a güzel oyuncu Sinem Çetin eşlik etti. “Civciv” hazırlıkları hızla devam eden ve parçalarının akustik versiyonları olarak yayınlanacak bir dizi single’ı içeren projenin, üçüncü çalışması olarak dinleyici ile buluştu. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkıda, Tuğkan’a akustik gitarda Furkan Karadeniz eşlik etti. Kaydı Erekli/Tunç stüdyolarında yapılan şarkının Mix ve Mastering’i Mert Kasap tarafından yapıldı.

Dijital ortamda dinlemek için:

Spotify: https://spoti.fi/2rwRJvn

Apple/Itunes: https://apple.co/2F2Wekd

İndirmek için: http://bit.ly/2MA1L69

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