130 bin işçi eyleme başlıyor

İşçi sendikası Türk Metal, işveren tarafının “talepler istihdamı tehlikeye atar” sözüne ve daha önce verilen bazı hakların ekonomik koşullar nedeniyle hafifletilmesi isteğine sert tepki gösterdi. Sendika 3 Ocak’tan itibaren eylemlere başlıyor. Metal işkolundaki grup toplu iş sözleşmesi, Türkiye’nin otomotiv, beyaz eşya gibi hem iç piyasa hem de ihracatındaki en büyük paya sahip firmalarını ilgilendiriyor. Sektör üretimindeki oynaklıklar ekonomiye doğrudan etki ediyor.

Tekirdağ Kapaklı Şube genel kuruluna katılan Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, uzlaşma sağlanamamasından işvereni sorumlu tutarak, bazı hakları geriye götüren teklifler aldıklarını söyledi. İşverenin “talepler istihdamı tehlikeye atar” ifadesinin işçiyi tehdit olduğunu savunan Kavlak, önceki sözleşmede grev ertelemesine rağmen işçilerin kararlılığı üzerine masada çözüm geldiğini hatırlattı.

"BİZİ ÇALIŞTIRAMAZSINIZ, BİZDEN VERİM ALAMAZSINIZ”

Dünya’dan Mehmet Kaya’nın haberine göre Pevrul Kavlak grev ertelemesi, yüksek hakem kurulu gibi ihtimallere karşılık sert tutum alacaklarını belirterek şunları kaydetti:

“20 yıldır sözleşmelere katılırım. Grevimizin ertelenmesiyle, Yüksek Hakem’le, enflasyonun bile altında bir zam almakla, yani açlıkla tehdit ediliyorum. Bizi ekmeğimizle terbiye etmek istiyorlar. Her şeyden önce şunu söylemek isterim, bunu muhataplarımızı hiç yakıştıramadım. Bunun cevabını, meydanlarda vereceğiz. Bizi tehdit etmenin bedelini, Onlara ödeteceğiz. O gün de söylemiştim, şimdi yine söylüyorum. Bizim grevimizi yine erteleyebilirsiniz, bizi Yüksek Hakem Kurulu’na götürebilirsiniz, bize de tıpkı Tüpraş’ta yaptığınız gibi, sefalet ücreti verebilirsiniz ama bunun bedelini de ödersiniz. Bizden verim alamazsınız, bir daha bizim yüzümüze bakamazsınız, vallahide, billahi de, bizi çalıştıramazsınız”

İŞLER KÖTÜYKEN BİZ İYİ SINAV VERDİK

“İşler iyiyken herkes verir. Önemli olan bugündür. İşler kötü olduğunda da emekçinin alın terini gözetmekdir. Bugün sınav günüdür. Biz işler kötüyken, iyi bir sınav verdik” diyen Türk Metal Başkanı Kavlak, işverene seslenerek “İşler durgun diyorlar. Evet, bunu biz de biliyoruz. Ekonominin içinde bulunduğu durumu biz de görüyoruz. Piyasalardaki gerilemeyi, satışlardaki düşüşü, hepsini görüyoruz, biliyoruz. Peki ya biz? Biz uzayda mı yaşıyoruz? Bu krizler, zamlar, pahalılık bizi etkilemiyor mu? Senin fabrikanda kullandığın elektriğe, doğalgaza zam geliyor da, benim evimdekine gelmiyor mu? Sen hiç pazara gidiyor musun, git pazara da gör bakalım, soğanın, patatesin kilosu kaç para…Bir git de gör bakalım, biz neler yaşıyoruz? Ne sıkıntılar çekiyoruz” dedi.

EYLEM TAKVİMİ: VARDİYA DEĞİŞİMLERİNDE EYLEM, BURSA’DA MİTİNG

Pevrul Kavlak toplantıda eylem takvimini de açıkladı. Buna göre 3 Ocak gününden itibaren yemekhane protestoları yapılacak. Ardından vardiya giriş çıkışlarında, her iki vardiya birleştirilerek basın açıklamaları yapılacak. 6 Ocak gününde 10 dakikayla başlayarak 10 Ocakta 15, 13 Ocak’ta 20 dakika açıklama süreleri uzatılacak. MESS temsilciliklerine siyah çelenk bırakılacak. Çözüm alınamazsa 19 Ocak’ta Bursa’da miting düzenlenecek.