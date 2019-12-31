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İnanılmaz olay! Hasta ameliyathanede yandı...

Romanyalı siyasetçi Emanuel Ungureanı, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Yanıcı dezenfektanla temas yanmaya yol açtı ve hasta ‘meşale gibi’ tutuştu” ifadelerini kullandı.
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İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; ameliyathane hemşiresi 66 yaşındaki hasta kadının üzerine bir kova su dökerek alevlerin yayılmasını engelledi. Romanya Sağlık Bakanlığı, 22 Aralık’ta yaşandığı belirtilen ‘talihsiz olaya’ ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sağlık Bakan Yardımcısı Horatiu Moldovan, “Cerrahlar, elektrikli neşter kullanılan cerrahi yöntemler sırasında alkol bazlı dezenfektan kullanmanın yasak olduğunun farkında olmalıydı” dedi.

ROMANYA’DAKİ SAĞLIK SİSTEMİNİN YANSIMASI

Haberlerde adı anılmayan ve bir hafta sonra hayatını kaybeden kadının ailesi ise, sağlık personelinin kendilerine bir ‘kazadan’ bahsettiklerini fakat olaya ilişkin ayrıntı vermediklerini söyledi.

Bu olayın Romanya’nın köhne sağlık sistemini yansıttığı yorumları yapıldı. Ülkede sağlık sisteminin finansmanında bir artış olsa da Romanya’daki hastanelerde ekipman sıkıntısı ve doktor eksikliği bulunduğu biliniyor.

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