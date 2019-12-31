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Tamyüksel'den yılbaşı mesajı: İyi bir gelecek için mücadele vereceğiz

İyi Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel yılbaşı mesajında, "Kartepe’de ve Ülkemizde daha İYİ bir gelecek mücadelesini hep birlikte vereceğiz" dedi.
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İyi Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel yılbaşı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. O mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Her yeni yıl umutların tazelendiği, yepyeni bir başlangıç demektir. Bizi, huzurlu ve mutlu bir geleceğe taşıyacak yeni bir yolculuk başlıyor. Çünkü İYİ Parti kurulduğu 2017 Ekim’inden bu yana, 'İmkânsız' denilenlerin mümkün, 'hayal' denilenlerin gerçek olduğunu gösteredi bu millete... Tıpkı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu'nun yaşadığı en umutsuz dönemde söylediği “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlığı kurtaracaktır” sözünü her an hatırlayacak.. Kartepe’de ve Ülkemiz’de daha İYİ bir gelecek mücadelesini hep birlikte vereceğiz.. Türkiye’yi adalet, liyakat ve demokrasi ile taçlandıracağız..

Bu vesile ile başta şehitlerimiz olmak üzere 2019 yılında kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor.. 2020 yılının Kartepe’mize ve Ülkemize daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirmesini diliyorum…”

Bugün 11:14 TSİ - Siyaset

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