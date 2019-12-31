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22 suçlu uygulamalarda yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen güven ve huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Vatandaşın huzur ve güvenliği için sık sık denetimlerde bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, aranan suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirdiği yılın son uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Uygulama Kocaeli genelinde 81 ekipte 295 personelin katılımıyla sabah saat 07.00 ile 10.00 arasında gerçekleşti.Gerçekleştirilen operasyonlarda, başta asayişe müessir suçlar olmak üzere silahla yağma, yaralama, çocuğun cinsel istismarı, çeşitli hırsızlık ile dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti yapmak  ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından aranan ve haklarında 1 ila 5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam 22 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Bugün 11:26 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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