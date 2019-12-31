Plajyolu Cumhuriyet Mahallesi civarında yaşayan, bir gözü mavi bir gözü kahverengi Sibirya kırması köpek 23 Aralık tarihinden beri kayıp. 7 yaşında olan, insanlarla, çocuklarla arası çok iyi olan, yavru kedileri emzirip koruyan, mahallenin maskotu olan köpek bütün mahalle tarafından aranıyor.
Mahalleliler köpeğin bir an önce bulunmasını talep ederken görenlerin 0535 456 55 13 numaralı telefonu aramaları isteniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz