Hizmet İş'ten İzmit Belediyesi'ne tepki!

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy son dönemde gündem olan İzmit Belediyesi’nden çıkartılan 20 sözleşmeli memur için açıklamada bulundu. Ersoy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“31 Mart yerel seçimlerinden önce kimsenin aşı, işi ekmeği ile oynamayacağım diyerek İzmit belediyesini kazanan Fatma Kaplan Hürriyet, seçildiği günden bu güne kadar, çalışan gariban işçilerin ekmeği ile oynamış, sudan sebeplerle kapının önüne koymuştur. Bugün İzmit belediyesinde çalışan işçilerin feryatları ile sarsıldık, daha önce İzmit belediyesi Bekaş A.Ş şirketinde çalışan ancak sözleşmeli memur olmaları karşılığı tazminatlarından feragat eden eski üyelerimizden 20’ye yakın çalışanın bu kara kış gününde kapının önüne konulması bizleri, işçilerimizi ve onların ailelerini üzmüştür. İnsan onuruna yakışan bir yaşam sürmek için emeği ile çalışan kim hangi düşünce ideolojide olursa olsun yalan yere bahaneler üreterek kapının önüne konulması tam anlamıyla vicdansızlıktır. Üstelik bu uygulamayı yapanlar, geçmiş dönem haklı haksız nerede bir işçi atılsa hemen orada bitiverip siyasi şov yaparak işinden atılan işçilere sözde sahip çıkmalarının bugün tam bir riyakarlık olduğunu tüm Kocaeli halkı görmüş ve anlamış oldu. Bu maskeli yüzleri bir kez daha tanımış oldu. Biz işçileri temsil eden bir STK’yız. Her siyasi düşünceye saygımız var, her siyasi düşünceden dost ve arkadaşlarımız var. Ancak hangi siyasi parti temsilcileri olursa olsun işçinin ekmeği aşı ile oynayan yöneticilerin karşısında olacağız. Yalanlarla algılarla yapmış oldukları haksızlıkları, zulümleri topluma haklıymış gibi anlatmalarına müsaade etmeyeceğiz. Belediyeye geldikleri günden beri işçinin memurun işi ile sendikası ile uğraşan baskı ve mobbing yapan, çalışanların her gün işimden olurmuyum kaygısı ile adeta cehennem hayatı yaşatan bir anlayışı kabul etmek mümkün değil. Bu gün bir kez daha görüyoruz ki, işçileri baskı ve tehditle bağlı bulunduğu sendikalarından istifa ettirerek yandaş sarı sendikalarına üye yapmak, aslında işçileri savunmasız ve sahipsiz bırakmak ve sonrada işten atmaktan başka bir gaye ifade etmemektedir. İzmit Belediye Başkanı bu uygulamaları ile ideolojik saplantılarından kurtulamadığını, kendi gibi düşünmeyen kimsenin kendi yönettiği belediyede barınamayacağını davranışları ile ifade etmektedir. Bu anlayışın İzmit halkının vicdanında bu gün itibari ile kaybettiği gün gibi ortadadır.”