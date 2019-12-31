Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen türbelerle ilgili olarak vatandaşlara flaş bir uyarı yayımlandı.

TÜRBELERE EV ARABA RESMİ ÇİZMEYİN!

Yayımlanan duyuruda, "Bu ziyaretleri dini bir vecibe gibi telakki etmek, çaput ve bez bağlamak, mum yakmak, türbelere ve orada yatanlara adak adamak, orada yatanlar adına kurban kesmek, şeker gibi yiyecek maddeleri dağıtarak onlardan yardım dilemek, kabrin başında yüksek sesle ağlayıp gürültü yapmak, kabrin etrafındaki demir ve taşları öpmek, onlara sarılıp ağlamak, türbe veya kabir etrafını tavaf etmek, türbe veya kabrin duvarlarına ev, araba gibi şeylerin resimlerini çizerek bunlara sahip olmayı dilemek, türbelerde yatmak ve bu vesile ile hastalıklara şifa beklemek, türbe ve kabirlerin etrafında çeşitli çalgı aletleri ile eğlenceler düzenlemek, türbelere eğilerek ve emekleyerek girmek Müslüman'a yakışan davranışlar değildir." denildi.