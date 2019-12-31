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Kocaeli'nin ihracat rakamlarında artış

Kocaeli’de 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,6 arttı, ithalat ise yüzde 23,8 azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre göre, ihracat 2019 yılı Kasım ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 15 milyar 503 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,7 artarak 17 milyar 737 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kocaeli’de ise ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 808 milyon 996 bin dolar, ithalat yüzde 23,8 azalarak 869 milyon 122 bin dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Almanya'ya yapılan ihracat 2019 yılı Kasım ayında 1 milyar 393 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 956 milyon dolar ile Irak, 915 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 837 milyon dolar ile İtalya takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Kasım ayında 1 milyar 985 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 772 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 656 milyon dolar ile Almanya ve 802 milyon dolar ile ABD izledi.

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