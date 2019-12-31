Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:35 TSİ- Gündem G: Bugün 12:38 TSİ

Pirelli Türkiye'den Üniversite- Sanayi iş birliğine tam destek

2020’de Türkiye’de 60. yılını kutlamaya hazırlanan lastik devi Pirelli, 23-24 Aralık 2019 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi bünyesinde organize edilen “3. Otomotiv Günleri”ne konuk olarak katıldı.
mask

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesi Prof.Dr. Savaş Ayberk konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte Pirelli Motor Sporları Teknik Müdürü Semih Öngir ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Hakan Bahtiyar konuk konuşmacı olarak katıldılar. Etkinlik kapsamında öğrencilere Pirelli Türkiye’deki kariyer ve işe alım süreçleri ile bilgiler verilirken, otomotiv sektörünün geleceği ve sektör dinamikleri hakkında değerlendirmeler de yapıldı.

ÖĞRENCİLERİN İLGİSİ YOĞUN OLDU

Etkinliğe öğrencilerin ilgisi oldukça yoğun olurken, yaklaşık 130 öğrenci katılım gösterdi. Ekinlik sonunda, Pirelli Türkiye ve Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisleri Kulübü arasındaki iş birliğinin artırılması ve üniversite - sanayi iş birliği fikirlerinin hayata geçirilmesi için karşılıklı görüşmelerin devam edeceği bildirildi.

Bugün 12:35 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi mask
Gebze'de aşırı rüzgar ağaç devirdi
Kartepe yeni yıla hazır! mask
Kartepe yeni yıla hazır!
Büyük ikramiye o saatte belli olacak! mask
Büyük ikramiye o saatte belli olacak!
130 bin işçi eyleme başlıyor mask
130 bin işçi eyleme başlıyor
Mahallenin maskotu köpek 8 gündür kayıp! mask
Mahallenin maskotu köpek 8 gündür kayıp!
Akçaray’da bu gece yılbaşı mesaisi mask
Akçaray’da bu gece yılbaşı mesaisi
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit'te dehşet anları mask
İzmit'te dehşet anları
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek mask
TMMOB: Kanal İstanbul’la Kocaeli çok şey kaybedecek
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı mask
Koyunları çalındı sandı, görüntüleri izleyince şoke eden gerçek ortaya çıktı
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi mask
Çocuğunun arkadaşı ile ilişkiye girdi
İşte dünyada kadın nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler mask
İşte dünyada kadın nüfusunun çoğunlukta olduğu ülkeler
Yağışlarla birlikte bu hale geldi! mask
Yağışlarla birlikte bu hale geldi!

GALERİ

Az kalsın piyasaya süreceklerdi! mask
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek mask
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL