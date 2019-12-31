Pirelli Türkiye'den Üniversite- Sanayi iş birliğine tam destek

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesi Prof.Dr. Savaş Ayberk konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte Pirelli Motor Sporları Teknik Müdürü Semih Öngir ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Hakan Bahtiyar konuk konuşmacı olarak katıldılar. Etkinlik kapsamında öğrencilere Pirelli Türkiye’deki kariyer ve işe alım süreçleri ile bilgiler verilirken, otomotiv sektörünün geleceği ve sektör dinamikleri hakkında değerlendirmeler de yapıldı.

ÖĞRENCİLERİN İLGİSİ YOĞUN OLDU

Etkinliğe öğrencilerin ilgisi oldukça yoğun olurken, yaklaşık 130 öğrenci katılım gösterdi. Ekinlik sonunda, Pirelli Türkiye ve Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisleri Kulübü arasındaki iş birliğinin artırılması ve üniversite - sanayi iş birliği fikirlerinin hayata geçirilmesi için karşılıklı görüşmelerin devam edeceği bildirildi.