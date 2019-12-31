Kandıra’daki vatandaşlar 2B’den mağdur!

Orman vasfını yitirmiş arazi olarak bilinen 2/B arazilerinin en çok bulunduğu ilçelerden birisi olan Kandıra’da vatandaşlar, rayiç bedellerinin yüksekliğinden dolayı şikayetçi. Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin rayiç bedellerin fiyatlandırılmasıyla ilgili olarak, “Emlakçının görüşüne de vatandaşa rayiç bedeli belirlenmesi saçmalık” ifadelerinde bulundu.

“RAKAMLAR UÇUK”

Milli Emlak Müdürlüğü’yle görüştüğünü belirten Çetin, “Ben her köye giderek muhtarlarla bir araya geliyorum. Ben dün Milli Emlak Müdürlüğü’yle görüştükten sonra vatandaşlara bilgi verdim. Vatandaşa gelen ödeme emirlerinin hepsinin fotokopisini çekiyorum. Bu emirleri siyasetçilere sunacağım. Çünkü rakamlar uçuk rakamlar. Mesela 8-10 metrekare yere 14 bin TL değer biçilmiş. Minimum 30, maksimum 100 liraya kadar çıkıyor. Hatta şu anda 100 lira gelenleri biliyoruz, daha yüksek gelecek mi bilmiyoruz” dedi.

“PERİYODİK OLARAK GELİYOR”

Kandıra’da 2B çalışması yapılmayan yerin neredeyse olmadığını belirten Çetin, “Köyümüzde 200 kişiye tebliğ gelecek ama parça parça gelmiş, herkese gönderilmedi. Zaten şu anda biriktirmemizin amacı da bu, hepsini ortak noktada buluşturup ortak bir yol izleyeceğiz. Şu anda sadece Yusufça Mahallemize geldi. Milli Emlak Müdürü bundan sonra Kırkarmut, Döngelli var, o civardaki 2B çalışması yapılacak yerlere geleceğini de söyledi. Bölgemizde yüzde 90 bütün muhtarlıkta 2B çalışması var. Periyodik periyodik bütün muhtarlıklarımıza geliyor. 2B çalışması yapılmayan muhtarlığımız yok gibi bir şey” ifadelerinde bulundu.

“KENDİSİNE RAPOR SUNACAĞIZ”

Köylünün cebinde 5 lira olmadığını belirten Çetin, “30 dönüm 2B vasfı olan bir yere 40-60 lira arası bir bedel biçerseniz 1 trilyon civarı yapar. Yüzdeyi atsanız bile 700 bin lira yapar. Vatandaş köydeki bütün mülkiyetini satsa bunu alma şansı yok. Köylünün zaten şu anda cebinde 5 lira yok. vatandaşlar buraya geldikleri zaman hallerinden anlıyoruz. Siyasi kanadımız da işlemeye başladı. Ayın 8’inde de Radiye Hanım’dan randevu talep ettik, kendisine raporu sunacağız” dedi.

“BİR EMLAKÇI SATAR”

“Biz sadece vatandaşın mağduriyetini dile getirmeye çalışıyoruz” diyen Çetin, “Bundan sonraki çalışmalarda daha dikkate alınması gerekir. Burada emlakçıların satış bedeli değil, vatandaşın kullanacak şekilde satış bedeli olması lazım. Bir emlakçı satar, 30 alır 50’ye verir ama bir emlakçının görüşüne de vatandaşa rayiç bedeli belirlenmesi saçmalık. Vatandaş zaten zor şartlarda tarım yaptığını Türkiye’de herkes biliyor. Biz bunun için uğraş veriyoruz, başka bir amacımız yok. Biz sadece vatandaşın mağduriyetini dile getirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

2B ARAZİSİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde orman özelliğini yitirmiş, hazine adına orman alanları dışarısına çıkarılmış ve çıkarılan araziler 2b arazisi adını alır. 2b arazi, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesi B bendinin kısaltması olarak kullanılır. Orman vasfını kaybetmiş bu araziler çoğunlukla köylüler ve bölgede yaşayan yerli halk tarafından sahiplenilmiş durumdadır.