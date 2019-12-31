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O apartmanda dehşet anları!

İzmit Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı Bayındırlık Kalıcı Konutları No.27 adresinde bulunan binanın dış cephe mantolaması büyük bir gürültüyle devrildi. Felaketin eşiğinden dönülürken ölen ya da yaralanan olmaması herkesi sevindirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı Bayındırlık Kalıcı Konutları 12. Ada U Blok No.27 adresinde bulunan binanın dış cephe mantolaması büyük bir gürültüyle devrildi. 14 dairede yaklaşık 70 vatandaşın yaşadığı binanın ana giriş kapısın olduğu bölümde dış cephe mantolaması sabaha karşı saat 04.30 sıralarında büyük gürültüyle binanın kapı girişinin olduğu bölüme devrildi. Gürültüyü duyan bina sakinleri kendilerini dışarıya atarken giriş kapısının önüne düşen beton parçalarını kendi çabaları ile kaldırıldı.

"ADETA ŞOK OLDUK"

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan bina sakinlerinden İsmail Yılmaz, “Sabaha karşı 04.30 sıralarında mantolama büyük bir gürültüyle düştü. İlk başta gök gürültüsü sandım. Dışarı çıktım adeta şok olduk. Bu binada 14 daire yaklaşık 70 vatandaş oturuyor. İçeride çocuklar var. Zaten firma ile mahkememiz 4 yıldır devam ediyor. Buranın düşme esnasında biri geçseydi Allah korusun büyük sorun çıkardı. Mantolama düşerken doğalgaz borusuna da çarpmış. Allah korusun patlasaydı apartman havaya uçardık. Mantolama yapılırken sanırım dübel kullanılmamış çökme de bu nedenle olmuş. Konuyla ilgili polis merkezine giderek şikayette bulunacağız” şeklinde konuştu.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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