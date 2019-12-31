Gözü dönen koca, hastanede ateş açtı!

Fatih Devlet Hastanesi'nde çalıştığı öğrenilen bir kadın, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı ve boşanmak üzere olduğu eşi tarafından hastane içinde darp edildi. Hastanenin poliklinik bölümünde gerçekleşen olayda saldırganı durdurmak isteyen bir vatandaş da şiddetten nasibini aldı. Saldırgan koca, olayı önlemek isteyen bir kişiyi daha darp etti. Etraftaki kalabalığı korkutmak için yanında getirdiği silahı yere doğru ateşleyen şahıs, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle güçlükle zapt edildi. Polis ekipleri olaya müdahale için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne intikal etti ve saldırganı gözaltına aldı.