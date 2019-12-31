Genç Kandıralılar’dan ‘’Atalık Tohumlar ile Doğal Tarım’’ Projesi

Genç Kandıralılar Derneği, Kandıra ilçesi Akıncılar köyünde atalık tohumlara geri dönüş ve ilaçsız tarım konulu bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Kandıra’nın doğasına, tarihine, kültürel mirasına sahip çıktığını yaptığı sosyal sorumluluk projelerle, gerçekleştirdiği etkinlikler ortaya koyan Genç Kandıralılar Derneği ilçenin el değmemiş doğası ve bereketli tarım alanlarını da kaderine terk etmemek de kararlı görünüyor. Bu amaçla gerçekleştirilen toplantıya Akıncı Köyü sakinleri büyük ilgi gösterdi.

“2. DÜNYA SAVAŞI’NDAN SONRA ARTTI”

Genç Kandıralılar Derneği Başkanı Nurullah Özer konuyla ilgili yaptığı konuşmada, ‘’Bizler tarihimiz boyunca tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan insanlarız. Yerleşik yaşama geçişten bugüne insanlar birim alandan elde ettikleri verimi arttırmanın yollarını aramışlardır. Bunun sebebi de hızla artan nüfus ve tarım arazilerinin yetersizliği ve verimsiz oluşudur. O halde yapılacak iş birim alandan elde edilecek ürün miktarını arttırmaktır. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra tarımda verimi arttırmaya yönelik yapılan çalışmalarda kimyasal girdiler (kimyevi gübre, pestisitler vb.) giderek artmış ve ürün miktarı da artmıştır” dedi.

“GENETİK BOZULMALARA NEDEN OLMAKTADIR”

Kimyasalların tüm canlılarda genetik bozulmalara yol açtığını belirten Özer, “Ancak pestisitler tarım alanlarına amaçsız, sınırsız ve kontrolsüz olarak atılmış, toksit ve biyosidal (zararlı) maddelerdir. Bu maddelerin zaman içinde zararları fark edilmeye başlamıştır. Hava, su, toprak, yağmur, kar, buz ve sis te dahi bulunabildikleri tespit edilmiştir. 1960 lı yıllarda DDT ve diğer pestisitlerin (tarım ilacı) çevredeki dayanıklılığı insan ve hayvanların yağ dokularında birikmelerine, hedef olmayan veya olmaması gereken türler üzerindeki toksit etkileri ile çevre ekolojisi ve insan sağlığı ile ilgili yıkıcı etkileri ortaya konmuştur. Ayrıca kullanılan kimyasallar tüm canlılarda genetik bozulmalara neden olmaktadır. Dahası bu kimyasallara karşı direnç kazanan zararlıların kendi sürekliliğini sağlamak amacıyla mekanizması geliştirdikleri saptanmıştır” ifadelerinde bulundu.

“DAHA FAZLA ÖNEM KAZANMIŞTIR”

“Tarım ilacı olarak adlandırılan ürünler aslında birer zehirdir” diyen Özer, “DDT gibi ilaçlar da biyoçeşitliliğe ve canlıların yaşaması için gerekli olan hava su ve toprağı da yaşanamaz hale getirmiştir. Tarım ilacı olarak adlandırılan ürünler aslında birer zehirdir. Ambalajlarının üzerinde büyük harflerle ‘’zehirlidir’’ ibaresi de mevcuttur. Bunlar ve paket gıdalardaki raf ömrünü uzatan katkı maddelerinin zaman içerisinde diğer çevresel etkenlerle birlikte kanser ve otizm gibi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir. Sürdürülebilir ekonomik gelişmenin çevreye ve doğal kaynaklara zarar vermeden sağlanması bununla birlikte zararlı etkilerinin ortadan kaldırılması her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır” şeklinde konuştu.

“ATALIK TOHUMLAR İLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Amaçlarından bahseden Özer, “İşte bu amaçla Genç Kandıralılar Derneği olarak 2020’de üreticilerimizle birlikte; mevcut tarım alanlarının geliştirilmesi, yerinde istihdamı sağlayacak sağlıklı ürün yetiştirilmesi, atalık tohumlara sahip çıkarak bölge iklimine adapte olmuş ürün çeşitliliğinin arttırılması, çevre, toprak, hava ve su kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir sağlıklı yaşam oluşturulmasını amaçlıyoruz. Asıl amaç, sürdürebilir sağlıklı bir yaşam imkânına katkı sunarak gelecek kuşaklar ile kent merkezinde yaşayan insanlara da güvenilir gıda ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Bunu gerçekleştirmek için sanayi yoğun bir kentin güvenilir gıda ihtiyacının da bir kısmına organik metodlar ve atalık tohumlar ile gerçekleştirmek önceliğimizdir” dedi.