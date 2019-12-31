İzmit'te dilenciliğe izin verilmeyecek

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan toplantıda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’ne ait toplam 23 madde görüşülerek karara bağlandı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün dosyasında yer alan Mehmet Ali Paşa Mahallesi 1768 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin birleştirilmesi hakkındaki karar onaylandı. Emlak İstimlak Müdürlüğünün dosyasında yer alan Orhaniye Mahallesi 32 ve 33 numaralı parsellerin bulunduğu kesimde talep edilen geçit hakkı encümende onaylandı. Belediyeye ait 7 adet yerin kiraya verilmesi ile ilgili ihale tarihi 20 Ocak 2020 Pazartesi günü olarak belirlendi. Mehmet Ali Paşa Mahallesi 4787 ada 56 numaralı parseldeki 1 buçuk metrekarelik belediye hissesinin diğer hissedara satışı onaylandı ve takdir komisyonunca metrekare fiyatı 2500 TL olarak belirlenirken toplam bedeli 3750 TL olarak açıklandı. Alikahya Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesinde bulunan 06.12.2017 tarihinde kiralanan büfenin kiracısının karlılık hakkını bir başkasına devretme talebi onaylandı.

KAÇAK YAPIYA İZİN YOK

Yapı Kontrol Müdürlüğünün dosyasında yer alan Alikahya Fatih Mahallesi 477 ada 12 numaralı parseldeki 2015 yılında yıkımına karar verilen 2 katlı kaçak binanın imar barışı nedeniyle yıkım kararının iptali onaylandı. Sanayi Mahallesi 1870 ada 50 numaralı parselde bulunan ruhsatlı inşaatta 1227 TL cezai işlem ve yıkım kararı verilen çıkma sundurma ihlaline mülk sahibi ek imalatı kaldırdığı için yıkım kararı iptal edildi. Turgut Mahallesi 3511 ada 35 numaralı parselde ruhsatlı binanın projesine aykırı yapılan ilave imalatlar nedeniyle mülk sahibine 3514 TL cezai işlem uygulanmasına karar verildi. Yenişehir Mahallesi 3566 ada 30 numaralı parselde bulunan yapı kayıt belgeli yapının yıkılarak taşıyıcı sisteminin değiştirilerek yeni inşaat yapılması nedeniyle 54.673,84 TL cezai işlem uygulanmasına karar verildi. Alikahya Cumhuriyet Mahallesi 200 ada 12 numaralı parselde bulunan inşaatın yan parseldeki binaya zarar vermesi nedeniyle yüklenici firmaya yazılı uyarıda bulunulmuş olumsuzluklar giderilmediği için 4648 TL cezai işlem uygulanmasına karar verildi.

DİLENCİLİĞE İZİN VERİLMEYECEK

Zabıta Müdürlüğü dosyasında yer alan Doğu Kışla Kapalı Perşembe Pazarı Alanı 33 ada 6 numara, 27 ada 12 numara, 33 ada 10 numara, 30 ada 4 numaralı tahsis edilen sebze satış yerlerinde tuhafiye satışı yapılması nedeniyle 382 TL cezai işlem uygulanmasına karar verildi. 34 ada 5 ve 6 numara, 30 ada 3 numara, 54 ada 4 numara ve 49 ada 1 numaralı tahsis edilen alanların belirlenen ürün satış yerlerinin dışında yer işgal etmeleri ve yaya geçişini engellemeleri sebebiyle 95 TL cezai işlem uygulanmasına karar verildi. Yahyakaptan pazarı 126 ve 127 numara, Doğu Kışla Perşembe pazarı 3 numara, Doğu Kışla Cumartesi pazarı 4 ve 5 numaralı yerlerin devri encümene sunuldu. Zabıta ekipleri tarafından duygu sömürüsü yoluyla dilencilik yapan kişiler üzerinden çıkan 668 TL’nin kamuya aktarılması için onay alındı.