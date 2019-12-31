Derince ile Erzincan’dan çıt yok: 0-0

Devre arası hazırlıklarını Antalya Lara’da sürdüren 3.Lig 2.Grup temsilcisi Belediye Derincespor ikinci hazırlık maçını 3. Lig 1. Grup lideri 24 Erzincan ile oynadı. Yağış altında oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı

İLK YARIDA DERİNCE ETKİLİYDİ

Fanatic Tour ait sahada oynanan maçın ilk 45 dakikada Derince ekibinin net pozisyonları vardı. Zahit, Yiğit Ali, Hamza ve Cihan ile gole yaklaşan ekip, fileleri havalandıramadı. Kaliteli geçen mücadelenin ikinci yarısında Erzincan ekibi mutlak bir gol kaçırdı. Derince savunmasının çizgiden çıkardığı top dışında bariz iki takım da bariz bir tehlike üretemedi ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Karşılaşmayı Sportif Direktör Mustafa Polat da izlerken, Sarı Lacivertli ekipte sürekli görülen sağlam ve diri, futbol Erzincan maçında da beğenildi.

CUMARTESİ MANİSA FK İLE

Özellikle savunmada iyi işler çıkaran, Muhammed Fatih Yıldırım’ın yıldızlaştığı mücadelede, merkez ortada sahada Serhan Uslu da dikkat çekti. 1 gün önce oynanan Çankaya FK maçında 11’de sahaya çıkan Sefa Tunç ve Melih Yeni, Erzincan maçında oyuna sonradan dahil oldu. Olağanüstü bir durum olmazsa transfer yapmayacak olan Belediye Derince, cumartesi günü 2. Lig Beyaz Grup lideri Manisa Futbol Kulübü ile üçüncü hazırlık maçını yapacak ve kampı noktalayacak.