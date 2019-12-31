Şampiyon 'genç'lere köfte ziyafeti

Kocaeli U 16 Futbol Ligi grubunu şampiyon olarak tamamlayan Kocaeli Genç Spor Kulübü yönetimi, sporcularını Gölcük İlçesi İrşadiye Mahalle Muhtarı Mehmet Kamış’ın girişimleriyle, İzmit Outlet Center’da hizmet veren Köfteci Yusuf'ta ağırladı

KAMIŞ VE TORAMAN EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Yemeğe Gölcük İrşadiye Muhtarı Mehmet Kamış, Köfteci Yusuf İzmit Outlet Center Şubesi İnsan Kaynakları Sorumlusu Esra Toraman, Kocaeli Valiliği İdari Hizmetler Bina Amiri Olumlu Yaşar, Kocaeli genç spor teknik direktörü Serter Keskin, kaleci antrenörü Barış Hoşbaşak katıldı. Yemek sonrası antrenör Keskin, şampiyon olan U16 takımına destek veren Muhtar Mehmet Kamış ve Esra Toraman'a, desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Kocaeli genç spor forması ile atkısını hediye etti.