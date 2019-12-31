Şampiyon 'genç'lere köfte ziyafeti

Kocaeli U 16 Futbol Ligi grubunu şampiyon olarak tamamlayan Kocaeli Genç Spor Kulübü yönetimi, sporcularını Gölcük İlçesi İrşadiye Mahalle Muhtarı Mehmet Kamış’ın girişimleriyle, İzmit Outlet Center’da hizmet veren Köfteci Yusuf'ta ağırladı
KAMIŞ VE TORAMAN EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Yemeğe Gölcük İrşadiye Muhtarı Mehmet Kamış, Köfteci Yusuf İzmit Outlet Center Şubesi İnsan Kaynakları Sorumlusu Esra Toraman, Kocaeli Valiliği İdari Hizmetler Bina Amiri Olumlu Yaşar, Kocaeli genç spor teknik direktörü Serter Keskin, kaleci antrenörü Barış Hoşbaşak katıldı. Yemek sonrası antrenör Keskin, şampiyon olan U16 takımına destek veren Muhtar Mehmet Kamış ve Esra Toraman'a, desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Kocaeli genç spor forması ile atkısını hediye etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz