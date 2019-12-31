Ağzın bal yesin Aras!..

İlimizin genç ve saygın iş insanlarından, Armutlu Emlak ve İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Armutlu’nun dünyalar tatlısı oğlu Aras, Kocaelispor’un şampiyon olacağını belirtti. Pendik Bahçeşehir Koleji 7. sınıf öğrencisi olan Aras, babası Özkan Armutlu ile birlikte, spor insanı Metin Özkan’ın her salı akşamı düzenlediği halı saha maçlarında babasına destek de verirken, Kocaelispor sevgisi ile büyüyor. Baba Özkan Armutlu da Kocaelispor’un maçlarına gelip takıma destek vermeye devam edeceklerini ifade etti ve “Bu yolun sonu şampiyonluk” diyerek çıkılan yolda her şey pozitif ilerliyor. İnanıyorum ki Kocaelispor çok beklemeden ve bu şehri bekletmeden Süper Lig’e en kısa sürede çıkacaktır” ifadesini kullandı.