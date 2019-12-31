İlimtepe Kullar, Berkay Kazım’ı transfer etti

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)’deki temsilcisi İlimtepe Kullarspor, Hisareynspor’un 2000 doğumlu golcüsü Berkay Kazım Akarsu’yu transfer etti. Kırmızı Siyahlı kulüp Hisareynspor Kulüp Başkanı Arslan Celal Kaba’ya, antrenörler Muammer Akçay, Öner Akdoğan ve Aykut Balta’ya teşekkür etti. Kullar ekibi hem kendi altyapılarından hem de diğer kulüplerin alt yapılarında yetişen genç yetenekleri takip etmeye devam edeceklerini ifade etti.