Fatih Kanber çok iyi yolda!..

İlimizin altyapısı ile hayli öne çıkan kulüplerinden 41 Futbol Kulübü’nde yetişen 2003 doğumlu Fatih Kanber, Fenerbahçe’ye transfer olmuş ve Başiskele Kullar doğumlu futbolcu buradaki performansı ile göz kamaştırmaya devam etmişti. Fatih istikrarlı futbolunun ödülünü U-17 Milli takımına davet edilerek aldı. Son derece etkili ve yetenekli bir futbolcu olan Fatih Kanber, Ay Yıldızlı forma ile hem ülkemizi hem de kentimizi temsil etmenin mutluğunu ve gururunu yaşadı.

FUTBOLA 10 YAŞINDA MAP ŞENER’DE BAŞLADI

Azimli futbolcunun yakın vadede Türk futbolunun en önemli değerleri arasında yer alacağına kesin gözü ile bakılıyor. Fatih Kanber futbola 10 yaşında MAP Şenerspor’da başladı. Ardından Yahya Kaptanspor ve 41 Futbol Kulübü’nde başarı ile forma giydi. 16 yaşındaki futbolcu UEFA Assist Turnuvası’nda Türkiye’nin Guatemala ve Senegal maçlarında forma giymiş, Guatemala ağlarını havalandırmayı başarmıştı.

41 FK’DAN ÇIKAN YILDIZLAR:

Erencan Yardımcı GS-A… (U-17 Milli)

Atakan Tezcan Konyaspor (U-17)

Fatih Kanber Fenerbahçe (U-16)

Kerem Ersin Beşiktaş (U-16)

Yusuf Eren Alyüz Beşiktaş (U-16)