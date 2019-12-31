'Geleneksel Yıl Sonu Çayı'nda buluştular

Derince Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu çayı önceki gün Yeni Kent Tanyıldız Salonunda, Okul Müdürü Amer Zer, Aile Birliği Başkanı Elmas Can, yönetim kurulu üyeleri Mera Örekli, Fatma Tatlıtürk, Sibel Özalp Sarıca ve Nihal Şentürk ün ev sahipliğinde gerçekleşti. Okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği davet çok samimi bir ortada başladı. Okul müdürü Zer 2019 yılını geride bırakırken yaptığı değerlendirmede; “ Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu idareci, öğreten, veli ve öğrencileriyle çok büyük bir aileyiz. Öğretmenlerimizin özverili çalışmaları, sizlerin desteği ile çocuklarımız rahat ve huzur dolu bir ortama yarılara güvenli adımlarla ilerliyorlar. Akademik, sosyal ve sportif alanlardaki başarılar bunun en güzel örnekleri. 2019 un son günlerini yaşarken geleneksel çayımızda yine bir araya geldik. Bugün gönlümüzce coşup eğleneceğiz. Bu güzel birlikteliği sağlayan Okul Aile Birliğimize ve sizlere gönülden teşekkür ediyorum” diyerek duygularını dile getirdi. Öğretmen arkadaşları, öğrencileri ve velilerinin tüm dileklerinin gerçekleşmesi dileği ile yeni yıllarını kutladı. Katılanları mutlu eden geleneksel yılsonu çayı, hediye çekilişi, şarkılar, türküler ve piste yansıyan coşkuyla devam etti.