Özlemişiz Messi Doğan!..

Altınordu, Bandırma, Keçiören, Giresun, Altay, Şanlıurfa, Tokat ve Başkent Akademi takımlarının ardından Yeşil Siyahlı kulübe tam 7 yıl sonra gelen Doğan Karakuş, Samsunspor ile Belek’te oynanan hazırlık maçında kısa süreli de olsa forma giydi. 89. dakikada Burak Süleyman’ın yerine oyuna giren Doğan’ın heyecanlı olması dikkatlerden kaçmadı. Doğan’ın 2 Ocak’taki Bandırmaspor, 3 Ocak’taki Eyüpspor ve 5 Ocak’taki 1922 Konya maçlarında da dakika bulması bekleniyor.