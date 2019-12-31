Özlemişiz Messi Doğan!..

Altınordu, Bandırma, Keçiören, Giresun, Altay, Şanlıurfa, Tokat ve Başkent Akademi takımlarının ardından Yeşil Siyahlı kulübe tam 7 yıl sonra gelen Doğan Karakuş, Samsunspor ile Belek’te oynanan hazırlık maçında kısa süreli de olsa forma giydi. 89. dakikada Burak Süleyman’ın yerine oyuna giren Doğan’ın heyecanlı olması dikkatlerden kaçmadı. Doğan’ın 2 Ocak’taki Bandırmaspor, 3 Ocak’taki Eyüpspor ve 5 Ocak’taki 1922 Konya maçlarında da dakika bulması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz