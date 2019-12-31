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Kocaelispor 10 numara bakıyor

Devre arasında Kocaelispor kadrosuna bir transfer daha geliyor
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Devre arasında kadrosuna sırası ile stoper Murat Şimşek, kanat oyuncusu Alihan Tunçer, santraforlar Doğan Karakuş ve Cihad Ateş ile son olarak yine kanat oyuncusu Mehmet Avcı’yı transfer eden Kocaelispor’da 1 transfer daha yapılacak. 10 numara bölgesine yapılacak olan transferde öncelik alınacak futbolcunun kontenjana takılmaması. Bu anlamda arayışlarını sürdüren Yeşil Siyahlılarda kontenjan olmasına rağmen takıma direkt katkı sağlayacak 2-3 futbolcu da gündemde.

Bugün 14:05 TSİ - Spor

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