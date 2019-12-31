Kocaelispor 10 numara bakıyor

Devre arasında kadrosuna sırası ile stoper Murat Şimşek, kanat oyuncusu Alihan Tunçer, santraforlar Doğan Karakuş ve Cihad Ateş ile son olarak yine kanat oyuncusu Mehmet Avcı’yı transfer eden Kocaelispor’da 1 transfer daha yapılacak. 10 numara bölgesine yapılacak olan transferde öncelik alınacak futbolcunun kontenjana takılmaması. Bu anlamda arayışlarını sürdüren Yeşil Siyahlılarda kontenjan olmasına rağmen takıma direkt katkı sağlayacak 2-3 futbolcu da gündemde.