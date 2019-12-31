İlimizin genç ve gelecek vaat eden antrenörlerinden Mesut Aygün, Altay Futbol Okulu’nda yeni futbolcular yetiştirmeye devam edecek. Mesut Aygün resmi belgesini kulüp yetkililerinden aldı ve ”Çocuklarımızın geleceği adına ilk adımı atmış bulunmaktayız.Altay Futbol Okulu’nu şehrimize getirerek yıllardır Türk futbolunun en büyük yetiştiricisi konumunda olan bu büyük kulüple birlikte çalışmalara başlayacağımız için mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.
Bugün 14:06 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:08 TSİ
İzmit’te Altay Futbol Okulu açıldı
İlimizin genç ve gelecek vaat eden antrenörlerinden Mesut Aygün, Altay Futbol Okulu’nda yeni futbolcular yetiştirmeye devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz