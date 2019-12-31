İzmit’te Altay Futbol Okulu açıldı

İlimizin genç ve gelecek vaat eden antrenörlerinden Mesut Aygün, Altay Futbol Okulu’nda yeni futbolcular yetiştirmeye devam edecek. Mesut Aygün resmi belgesini kulüp yetkililerinden aldı ve ”Çocuklarımızın geleceği adına ilk adımı atmış bulunmaktayız.Altay Futbol Okulu’nu şehrimize getirerek yıllardır Türk futbolunun en büyük yetiştiricisi konumunda olan bu büyük kulüple birlikte çalışmalara başlayacağımız için mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.