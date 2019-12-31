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3 Kocaelili Derince’ye rakip oldu

Belediye Derincespor ile 24 Erzincan takımları hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
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Belediye Derincespor ile 24 Erzincan takımları hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Antalya’da Lara Fanatic Tour sahasında oynanan maçta gol sesi çıkmadı. Bu maçta 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren 24 Erzincan adına 3 yetenekli Kocaelili futbolcu Belediye Derincespor’a rakip oldu.

ÇOK YETENEKLİLER!

Takımın her iki kanatta da etkili olan futbolcularından 1998 doğumlu Uğurcan Bekçi, yine 21 yaşındaki Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 1999 doğumlu sol bek Berke Tulpar, Derince karşısında çok başarılı bir performans ortaya koydu. 3 futbolcu da Erzincan’ın şampiyonluk yolundaki kilit isimleri arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ’I PERİŞAN ETTİLER !..

Berke 2 sezon önce Kocaeli Birlikspor’dan, Kerem geçen sezon Karacabey Birlikpor’dan, Uğurcan da kiralık olarak Keçiörengücü’nden Erzincan ekibine geçti. 24 Erzincan’ın Beşiktaş’ı kupa maçında perişan ettiği mücadelede Muhammed Kerem 11’de sahaya çıkarken, Berke ve Uğurcan da sonradan takıma katkı sağladı. Erzincan bu maçı 2-0 kazansa da ilk maçı 3-0 kaybettiği için elinden kaçırdığı Beşiktaş’a elenmekten kurtulamadı.

Bugün 14:07 TSİ - Spor

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