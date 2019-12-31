Kesim: Aklımda sadece futbol var

3.Lig 2.Grup temsilcisi Belediye Derincespor ile oynanan hazırlık maçında takımı adına başarıyla forma giyen Volkan “Futbolda her zaman hedefiniz olmalı. Ne yazık ki ben bu hedefi belirlerken kendime biraz acımasız davrandım. Kararlar alırken bazı hatalarım oldu. Konsantrasyonumu tam olarak futbola veremedim. Geçmişi unuttum ve yaptığım hatalardan da ders çıkardım. Şimdi tam anlamı ile futbola odaklandım. Çankaya Futbol Kulübü’nün başarılı olması için elimden geleni yapacağım” dedi.

FUTBOLA KAĞITSPOR’DA BAŞLADI

1996 doğumlu Volkan futbola 10 yaşında Kağıtspor’da başladı. 5 yıl sonra teknik adam Nejat Ferhatoğlu tarafından 1937 Seka’ya getirildi. Sırası ile Doğantepe, İlimtepe Kullar, Hendekspor ve Eyüpspor takımlarında forma giydi. 23 yaşındaki stoper bu sezon 3. Lig 1. Grup takımlarından Çankaya Futbol Kulübü’ne transfer oldu. Son derece sağlam bir savunmacı olan Kesim, özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ve zamanlaması ile dikkat çekiyor. N Erdem ÖVÜÇ