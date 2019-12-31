Erokspor güçlenmeye devam ediyor

Kocaelispor’un ciddi rakipleri arasında yer alan ve teknik adamlığını Kocaelispor’da 1.5 yıl boyunca başarı ile görev alan Galip Gündoğdu’nun yaptığı Esenler Erokspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi 2. Lig takımlarından Bayburtspor'dan Emre Şahin ve Erol Yükseker'i kadrosuna kattı. Erol, Kocaelispor ile oynanan hazırlık maçında Bayburt ekibi adına forma giymiş ve 1-1 biten maçta Bayburt’un golünü kazandıran isim olmuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz