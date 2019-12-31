Erokspor güçlenmeye devam ediyor

Kocaelispor’un ciddi rakipleri arasında yer alan ve teknik adamlığını Kocaelispor’da 1.5 yıl boyunca başarı ile görev alan Galip Gündoğdu’nun yaptığı Esenler Erokspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi 2. Lig takımlarından Bayburtspor'dan Emre Şahin ve Erol Yükseker'i kadrosuna kattı. Erol, Kocaelispor ile oynanan hazırlık maçında Bayburt ekibi adına forma giymiş ve 1-1 biten maçta Bayburt’un golünü kazandıran isim olmuştu.