Sepetlipınar futbolla hayata döndü!..

Muhammet Sefa Yakut, konuyla ilgili bilgi verirken “Öncelikle Sepetlipınar mahallemizde gençlerin sosyalleşmesini sağlamak, sağlıklı ve ahlâklı bireyler yetiştirmek amacıyla mahallemizde bir spor kulübü kurmayı düşünüyorduk. Gençlerimizi toparladık, projelerimizi hazırladık ve gerekli altyapıyı sağlamak amacıyla gerekli mercilere başvurularımızı yaptık” dedi.

BEŞYOL ZABITAN’I DEVRALDILAR…

Yakut sözlerini şöyle sürdürdü: Ancak tescil bedellerinin yüksek olması ve tescil sürecinin yetişmemesi gibi durumlar sebebiyle, Beşyol Zabıtan Spor Kulübü yönetimini devraldık. Öncelikle devir aşamasında bizlere destek olan eski başkan Ahmet Candan ve yönetim kurulu üyeleri Cevdet Havuz ve Aziz Şener beylere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yeni Yönetim kurulumuzla birlikte güzel işlere imza atacağız. Bu sezon bir üst lige çıkmak amacıyla uygun bir kadro yapısı için uğraş veriyoruz. Ve şu anda iyi bir yapı oluşturduk. Bu sene Kocaeli spor gündeminde fark yaratacağız ve bir üst lige çıkacağız…

İşte yeni yönetim kurulu:

Muhammet Sefa Yakut

Burak Çağlar İkiz

Furkan Şamba

Muhammet Enes Araz

Bahadır Kasım Kaya

Ahmet Salih Ezber

Furkan Yazar

Emre Öztürk

Burak Yasin Demir

Muhsin Çetin