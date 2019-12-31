Vali Hüseyin Aksoy son sözü söyledi: SPONSOR BULUNACAK !..

Valilik’te muhteşem bir tören vardı. Bunu dün sadece gazetemizde okudunuz. Okullu şampiyonların gövde gösterisine dönüşen ve kentimizdeki 65 sporcuya ödül verilen programdan sonra Vali Aksoy, “Çocuklarımız için gereken yapılacak” dedi

KAMPANYA HIZLANDIRILACAK

Sezon başında ferdi sporcular ve amatör sporlar için başlatılan kampanyaya hız verilmesi kararlaştırılırken, zor şartlarda spor yapıp dünya ve Avrupa ile Türkiye şampiyonu olan sporcular ve özel sporculara katkı sağlanacak. Olay sadece, bu törenlerle kalmayacak.

GEREKİRSE KAPI KAPI GEZİLECEK

Ferdi ve amatör sporculara desteği kafasına koyan Vali Aksoy, bununla ilgili projeler geliştirirken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik ile istişareleri artırdı. Gerekirse sanayiciler kapı kapı gezilerek, sporculara destek sağlanacak.