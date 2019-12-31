İlimtepe Kullar, 2.yarıya kar lastiği takmış geliyor !..

BAL 10’ncu Grup’ta bulunan İlimtepe Kullarspor 1975 takımı, kış aylarının yaşandığı şu mevsimde, sezonun ikinci yarısının zorlu şartlarına adeta kar lastiği takmış lüks bir otomobil gibi geliyor. Çilimli ile yapılan özel maçta 3-0 kazanan takım zımba gibi.

SIKI HAZIRLANIYORLAR

Tesislerinde, zorlu mevsim şartlarına rağmen kampını aralıksız olarak devam ettiren Murat Şahin yönetimindeki tam, ilk hazırlık maçında, BAL’ın iddialı takımlarından Düzce Çilimlispor’u konuk etti ve rakibini 3-0 yenerken zorlanmadı. Golleri Mustafa Yıldız Derviş ve Berkay attı.