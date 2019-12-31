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Şükür 2019’u değerlendirdi: 2020’de yeni hedeflerimiz var

Dağcı ve Doğa sporcusu Atlet Rıdvan Şükür, 2019’u değerlendirirken aynı zamanda gelecek hedeflerini açıkladı
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2019’da spor anlamında başarılı bir yıl geçiren Dağcı ve Doğa sporcusu Atlet Rıdvan Şükür, 2019’u değerlendirirken, birçok ultra maratonu ve yol koşularını da başarıyla tamamladığını belirtip, 2020’de spor alanında yeni hedefleri olduğunu söyledi. Şükür, önümüzdeki yılda koşmaya devam edeceğini, Efes ve Frig ultra maratonları başta olmak üzere çeşitli bölgelerde düzenlenen Ultra maratonlara katılmayı hedeflediğini belirtti. Doğanın ve tarihin içinde olmayı, böyle yerlerde koşmayı sevdiğini, sporu hayatın bir parçası olarak gördüğünü dile getirdi.  Öncelikle yeni yılın herkes için sağlıklı günler getirmesini dileyen Şükür, sporun toplum ve birey sağlığı için çok önemli olduğunu, gündelik hayatın içinde bir şekilde sporun olması için çaba sarf ettiğini söyledi.

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