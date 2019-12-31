9 yaşındaki Efe’nin dünyası renklendi

İzmir’de yaşayan Ali (44) ve Tercan (40) Karal’ın gözlerinin nuru, tek çocukları Efe Karal’da (9) doğuştan gelen mercek kayması ve görme bozukluğu vardı. ‘Marfan Sendromu’ hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetmek üzereydi ve renkleri hiç göremiyordu. Şuan 9 yaşında olan Efe Karal, 2.5 yaşından sonra belli açılardan görmede sıkıntı yaşamaya başladı. Bu dönemde gittikleri doktorlar mercek kayması olduğunu söyledi. Birçok doktora gittiler ve hepsi Efe’nin ameliyat olması gerektiğini söyledi.

Karal ailesi için bu kararı vermek kolay olmadı. Biraz araştırma yaptıktan sonra Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler ile tanıştılar. Fakat bu süreçte Efe’nin görme oranı yüzde 10’lara kadar düşmüştü ve bu durum okul hayatını ve çok sevdiği basketbolu, sporunu olumsuz yönde etkiliyordu. Efe, basketbol oynamayı çok seviyordu fakat görme yetisi azaldığından istediği gibi oynayamıyor ve bu durumdan da oldukça rahatsızlık duyuyordu. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı geçen ameliyatların ardından Efe artık hem çok daha iyi görüyor, hem de renkleri rahatça görebiliyor. Efe’nin dünyası siyah-beyazken artık daha renklendi.

“BİRLİKTE BASKETBOL OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Efe’nin babası Ali Karal, yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor; “Anne-baba olarak evladımız için ameliyat kararını vermek çok zor oldu. Başarılı bir operasyon oldu ve Efe bundan sonraki hayatında çok daha rahat ve mutlu olacak. Birlikte çok daha güzel anılar paylaşacağız, yapmakta zorlandığımız spor aktivitelerini eskisi gibi rahatlıkla yapmaya devam edeceğiz. Şuan çok sağlıklı ve dünyaya çok güzel bakabiliyor. Doktorlarımıza minnettarız” dedi.

“ARTIK DAHA RENKLİ BİR HAYATI OLACAK”

Anne Tercan Karal ise; “Efe’nin gözündeki sıkıntıları atlatması, mutlu yaşaması ve çevreye mutlu bakması bizim için çok önemli. Artık dünyaya daha mutlu, daha güzel ve renkli bakacak. Çünkü renksiz görüyordu ve artık daha renkli bir hayatı olacak. Bu nedenle biz de ailesi olarak çok mutluyuz” diyerek sevinç gözyaşları döktü.



“BİR DAHA TEKRARLAMAYACAK”

Batıgöz Sağlık Grubu Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler, Efe’nin ameliyatı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Efe’nin gözündeki sorun; gözün içerisindeki merceğin yerinde olmaması, yukarı doğru kaymış olmasıydı. Biz bunu ‘Marfan Sendromu’na bağlı gelişen göz rahatsızlığı olarak tarif ediyoruz. Burada göz içerisindeki lensi yerinde tutması gereken bağlar kopuyor, mercek olduğu yerde olmuyor ve yukarıya doğru kayıyor. Bu da çok yüksek miyop ve astigmata neden oluyor. Bu yaştaki çocuklarda da çok hızlı ilerliyor. Ameliyatla gözün içerisindeki merceği eski yerine getirip onun içerisine ‘kapsül germe halkası’ dediğimiz halkaları koyuyoruz, onları da gözün içerisine dikip sabitliyoruz ve sonrasında da aynı katarakt ameliyatında olduğu gibi mercek koyuyoruz. Bu ameliyatın ciddi riskleri var; zar yırtılabilir, merceği gözün içerisine koyamayabilirsiniz, merceği dikmek zorunda kalabilirsiniz… Bizim yaptığımız ameliyatta ise merceğe herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. Gözün içerisindeki kendi lensin zarını gözün içerisine dikiyoruz. Dolayısıyla normal bir katarakt ameliyatı yapıyor gibi yapıyoruz. Genel anestezi altında önce bir göze, sonra diğer gözüne; gözün içerisindeki lensi temizleyip sonra yine kendi gözünün içerisine dikerek sabitleştirmiş olduk. Şuanda hem renkleri görmesi, hem de normal görmesi çok iyi durumda. Bunun bir daha tekrarlama olasılığı yok bu ameliyattan sonra. Kontrol altında tutulacak, 3-6 ayda bir kontrollerine gelecek. Şuanda eskisine oranla çok çok güzel görüyor. Günlük hayatına her çocukta olduğu gibi devam ediyor.”