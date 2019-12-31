Büyük ikramiye o saatte belli olacak!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında çeyrek, tam ve yarım bilet tükenmek üzere. Tam bilet 80, yarım bilet 40 çeyrek bilet ise 20 TL'den satılıyor. Aynı zamanda Milli Piyango yılbaşı çekilişinin saati de belli oldu. Peki bilet sorgulama ekranı ne zaman aktif olur?

ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, “80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.” bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.